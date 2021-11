Leonardo DiCaprio incontra il principe Carlo al COP26 di Glasgow (FOTO)

Leonardo DiCaprio e il Principe Carlo si sono incontrati al COP26 di Glasgow, in occasione dell'installazione di Stella McCartney dedicata alla moda sostenibile. I due, dopo aver posato per alcune foto, si spostati in una zona meno affollata della Kelvingrove Art Gallery per parlare lontani da occhi indiscreti, tanto che l'attore si è perfino tolto la mascherina per pochi minuti e ha stretto la mano al principe di Galles.

DiCaprio e il principe sono stati fotografati anche in seguito, mentre conversavano con Stella McCartney, la stilista del grande evento a cui hanno preso parte alcune delle persone più importanti della terra. Elle France ha riferito che il principe ha detto di aver trovato la mostra "informativa e stimolante" mentre Leonardo ha manifestato il suo stupore quando ha fatto notare che Stella è "l'unica persona nel mondo della moda a fare una cosa del genere".

Il principe, oltre ad essere un rappresentante della regina Elisabetta, è anche uno degli organizzatori della COP26 di Glasgow e per questo motivo ha avuto l'occasione di incontrare le persone più influenti che hanno preso parte alla conferenza: Joe Biden, Bill Gates e Jeff Bezos, che ha deciso di finanziare la causa donando una grossa somma di denaro.

Leonardo DiCaprio, che è da sempre molto attivo nel campo della salvaguardia ambientale, quando aveva solo 24 anni, nel 1998, ha dato vita alla Fondazione Leonardo DiCaprio per sostenere organizzazioni e iniziative dedicate al futuro sostenibile del nostro pianeta.