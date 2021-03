Lena Headey sarà la protagonista della serie Beacon 23

Lena Headey, dopo aver interpretato Cersei nella serie cult Il Trono di Spade, tornerà a lavorare per la televisione in occasione dell'adattamento di Beacon 23, il romanzo sci-fi scritto da Hugh Howey.

Il progetto sarà realizzato per essere disponibile su Spectrum e, dopo un periodo di nove mesi, essere proposto su AMC Networks.

Beacon 23 racconta la storia di due personaggi che si ritrovano bloccati in un faro in un luogo remoto dell'universo. Lena Headey avrà la parte di Aster che arriva misteriosamente nel luogo isolato e incontra Halan che si chiede se lei sia un'amica o una nemica. Aster è infatti particolarmente abile nel non far scoprire i suoi veri progetti e motivi, diventando così un'avversaria temibile per il suo nuovo compagno.

Zak Penn (Ready Player One) a creatore e showrunner della serie e ha lodato il talento di Lena Headey e il lavoro compiuto dal team al lavoro sullo show.

L'attrice ha ottenuto, grazie al ruolo di Cersei in Il trono di spade, ben cinque nomination agli Emmy e numerosi riconoscimenti