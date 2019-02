Lena Headey: "Il no ad Harvey Weinstein ha condizionato la mia carriera"

Lena Headey si guarda indietro e pensa a come sarebbe stata diversa la sua carriera se non avesse incontrato Harvey Weinstein e non ne avesse respinto le avances.

La 45 anni, star de Il trono di spade, ha già svelato pubblicamente le molestie da parte del produttore americano nei suoi confronti: la prima volta Weinstein avrebbe fatto un commento allusivo, un gesto che lei è riuscita a eludere, la seconda volta il produttore avrebbe tentato di adescarla nella sua camera d'albergo.

"Dopo che si è scoperto che era un essere disgustoso, molto più di quanto mi potessi immaginare, ho cominciato a pensare che forse l'averlo respinto ha condizionato dieci anni di carriera" ha dichiarato Lena Headey al Sunday Times. "Prima degli incidenti avevo fatto due lavori per la Miramax, dopo non sono stata mai più chiamata."

La carriera di Lena Headey non è mai veramente decollata fino al 2011, anno in cui l'attrice ha ottenuto il ruolo di Cersei Lannister ne Il trono di spade.

Dopo le dichiarazioni della Headey, un portavoce di Harvey Weinstein è intervenuto per fare chiarezza dichiarando: "Lena Headey è una fantastica attrice con agenti in gamba, come conferma il suo ruolo ne il trono di spade. Non ci sono mai state relazioni che non fossero rispettose e professionali tra la Signora Headey e il Signor Weinstein, ogni altra affermazione è assolutamente falsa."

