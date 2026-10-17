L’Elisir d’amore, una clip esclusiva del film che trasforma Donizetti in una commedia surreale

Il film di Paolo Brusa, tra opera lirica, commedia grottesca e critica sociale, rilegge Donizetti in una periferia industriale dominata dallo sfruttamento. In esclusiva, una clip con il dottor Dulcamara e il suo piano rivoluzionario.

Film di chiusura della sezione "Panorama Italia" di Alice nella città, L'Elisir d'amore di Paolo Brusa rilegge l'opera buffa di Gaetano Donizetti attraverso una contaminazione irriverente tra cinema e lirica.

Non un semplice adattamento per il grande schermo, né un tradizionale film musicale, ma un esperimento visivo e sonoro che porta il melodramma fuori dal palcoscenico e lo immerge in un universo industriale, cupo e deformato, dove il grottesco diventa lo specchio di una realtà sociale senza vie d'uscita.

La trama de L'Elisir d'amore: il piano rivoluzionario del dottor Dulcamara

Al centro della vicenda c'è il dottor Dulcamara, interpretato da Ambrogio Maestri: un medico eccentrico che, dopo essere sopravvissuto a un ictus, sviluppa una voce da baritono e una visione del mondo intrisa di ideali rivoluzionari. Il suo progetto è ambizioso: inventare un elisir di lunga vita per restituire forza agli operai e alle operaie sfruttati dalla fabbrica, così da aiutarli a ribellarsi ai propri padroni.

Ma la realtà si rivela ben diversa dalle sue aspettative. Le lavoratrici non desiderano vivere più a lungo, bensì liberarsi da un'esistenza estenuante, dai turni massacranti e da mariti ormai incapaci di offrire loro qualsiasi conforto. Dulcamara è così costretto a reinventare la propria pozione, dando vita a un Elisir d'amore dagli effetti tutt'altro che prevedibili.

Nella clip esclusiva che vi presentiamo su Movieplayer.it, il dottor Loreto (interpretato dallo stesso Andrea Brusa) introduce proprio Dulcamara, mentre il medico canta e illustra il suo piano attraversando alcune delle location che hanno fatto da sfondo al film, tra Milano, Gessate e Paderno Dugnano.

Un primo assaggio del linguaggio del film, anche estetico, con la scelta del bianco e nero, in cui la presenza dei personaggi, la musica e gli spazi urbani si fondono in un racconto fuori dagli schemi.

Un'opera lirica che invade il cinema tra grottesco, ironia e critica sociale

Il regista e sceneggiatore Andrea Brusa

La vicenda si sviluppa in una periferia industriale dominata dal cemento, da architetture brutaliste e da una fabbrica che sembra estendere i propri tentacoli in ogni angolo della vita quotidiana. Il bianco e nero accentua la durezza di questo mondo, mentre le inquadrature si trasformano in vignette teatrali e gli sfondi assumono la consistenza di dipinti scenografici, come osserva il regista.

In questo scenario, anche la musica non accompagna semplicemente le immagini: le invade, le commenta e ne altera continuamente il significato, oscillando tra il canto lirico, il recitativo e le sonorità della colonna sonora cinematografica. Ne nasce una commedia surreale e grottesca che, dietro l'assurdità delle situazioni e l'ironia corrosiva, mette in scena la disperazione di una classe lavoratrice schiacciata dallo sfruttamento e privata persino della fiducia nel futuro.

Dulcamara resta così l'ultimo idealista di un microcosmo allo sbando, convinto che anche un gesto minimo contro i capitalisti possa avere un valore rivoluzionario. La sua missione, tuttavia, si scontra con personaggi che sembrano desiderare più la fine della propria agonia che una possibile redenzione. Perché, in questo universo, persino l'elisir della salvezza può trasformarsi in un rimedio dagli effetti disastrosi.