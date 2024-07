Leighton Meester torna sul piccolo schermo nella commedia di Rachel Sennott

La HBO ha annunciato l'ingresso di Leighton Meester, attrice di Gossip Girl, e di Quenlin Blackwell, star dei social media, nel pilot della commedia HBO della star di Bottoms Rachel Sennott. La Meester e la Blackwell sono state scritturate per interpretare ruoli di guest-star. Ulteriori dettagli sui rispettivi personaggi non sono ancora stati resi noti.

"Un gruppo di amici codipendenti si riunisce, affrontando il modo in cui il tempo trascorso lontano, l'ambizione e le nuove relazioni li hanno cambiati", si legge nella trama ufficiale.

Leighton Meester e Adam Brody sono Life Partners

Chi fa parte del cast del pilot della commedia HBO di Rachel Sennott?

L'episodio pilota della commedia di mezz'ora, ancora senza titolo, sarà scritto e prodotto esecutivamente dalla Sennott, che sarà anche a capo del cast. Questa è l'ultima collaborazione della Sennott con la HBO, dopo aver recitato in The Idol. Alla star dei Bottoms si aggiungono Odessa A'zion, Jordan Firstman, Miles Robbins e True Whitaker. Lorene Scafaria ha firmato per la regia e la produzione esecutiva dell'episodio pilota. Inoltre, Emma Barrie e Aida Rodgers sono anche produttori esecutivi.

Leighton Meester nel film Monte Carlo

La Meester è nota soprattutto per il suo ruolo iconico di Blair Waldorf nella serie Gossip Girl, andata in onda per sei stagioni dal 2007 al 2012. L'attrice reciterà al fianco di Clancy Brown e Luke Cook nella nuova serie Good Cop/Bad Cop di The CW, scritta dal creatore della situation comedy cult degli anni 2000 Will & Grace, John Quaintance. Recentemente Meester ha recitato al fianco del marito Adam Brody nel film The River Wild, che si ispira al thriller Il fiume della paura, con star Meryl Streep e Kevin Bacon. Il suo progetto televisivo più recente è stata un'apparizione ricorrente nella breve commedia spin-off di Hulu How I Met Your Father.

Nel frattempo, l'imminente pilot rappresenterà il debutto della Blackwell come attrice, dopo essersi fatta conoscere sui social media. Attualmente ha 9,8 milioni di follower su TikTok.