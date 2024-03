Leighton Meester, la star di Gossip Girl nella nuova serie Good Cop/Bad Cop di The CW

The CW, insieme a Roku e al servizio streaming australiano Stan, è al lavoro su una nuova serie comedy crime, in collaborazione con Future Shack Entertainment di Jeff Wachtel e Jungle Entertainment, dal titolo Good Cop/Bad Cop.

Protagonista sarà l'ex star di Gossip Girl, altra serie The CW, Leighton Meester, che reciterà al fianco di Clancy Brown e Luke Cook. La serie è scritta da John Quaintance (Will & Grace).

Nuova avventura

Luke Cook e Leighton Meester interpretano una coppia di detective fratello e sorella in una piccola forza di polizia nel Nord-Ovest del Pacifico, alle prese con residenti eccentrici, una grave mancanza di risorse, il loro rapporto piuttosto complicato così come quello con il capo della polizia, Big Hank (Brown), che si rivela essere loro padre.

La produzione della serie inizierà presto nel Queensland, in Australia, con Jeff Wachtel produttore esecutivo, insieme a Phil Lloyd, Trent O'Donnell che si occuperà anche della regia, Natalie Bailey, Gracie Otto e Corrie Chen.

Conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Blair Waldorf in Gossip Girl, Leighton Meester manca dal piccolo schermo dal 2022, quando apparve in cinque episodi della serie How I Met Your Father.