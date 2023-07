River Wild: Leighton Meester e Adam Brody nel trailer del film ispirato al thriller con Meryl Streep

River Wild, film ispirato al thriller Il fiume della paura con Meryl Streep e Kevin Bacon, ha ora un trailer che mostra in azione i protagonisti interpretati da Leighton Meester e Adam Brody, che sono una coppia nella vita.

Nel video si assiste così alla svolta mortale presa da un'escursione in rafting.

I dettagli del thriller

Il film River Wild racconta la storia di Joey (Leighton Meester) che teme ci possano essere dei problemi dopo che suo fratello Gray (Taran Killam) invita Trevor (Adam Brody), un amico di infanzia dal passato complicato, a partecipare alla loro avventura in rafting con due turisti. Dopo che rimangano bloccati a causa delle rapide, la loro gita si trasforma in un incubo terrificante in cui i protagonisti devono lottare per le proprie vite, mentre qualcuno sembra intenzionato a sabotare la situazione pur di evitare che emergano degli sconvolgenti segreti. Per sopravvivere, Joey dovrà affrontare le sue paure e tutti dovranno sviluppare i propri istinti da killer prima di essere fatti a pezzi dagli inganni a bordo e venir travolti dalla forza dell'acqua.

Alla regia c'è Ben Ketai, autore anche della sceneggiatura insieme a Mike Nguyen Le.