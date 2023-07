LEGO: l’incredibile set della fiammeggiante Ferrari Daytona SP3 è scontatissimo su Amazon

Su Amazon il set LEGO Technic della Ferrari Daytona SP3 è attualmente in offerta. Sul sito trovate il modellino di una delle macchine più cattive e veloci di sempre a 287,99€, con uno sconto del 36% sul prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito.

Nel dettaglio, stiamo palrando di un set LEGO Technic da 3.778 pezzi che ricrea la Ferrari Daytona SP3 in un modellino di auto sportiva da costruire in scala 1:8. Questo include tantissimi dettagli, come l'apertura delle portiere, lo sterzo, il motore V12, il cambio sequenziale a 8 velocità con palette, il tetto rimovibile e gli ammortizzatori.

Doctor Who: la lampada colorata a LED del Tardis è in offerta su Amazon

Acquistate anche voi un set LEGO unico nel suo genere, progettato in collaborazione con Ferrari. Perfetto da esporre in casa propria o in ufficio, non lasciatevi scappare la chance di recuperarlo a un prezzo come questo.