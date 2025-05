LEGO e Pixar annunciano l'arrivo del set che permette di creare l'iconica lampada Luxo Jr

Per la gioia dei fan dell'animazione è in arrivo nel mese di giugno il set LEGO Ideas Pixar Jr, che permetterà di ricreare l'iconico simbolo.

Dal 1° giugno 2025 sarà disponibile, grazie alla collaborazione tra Gruppo LEGO e Pixar, il primo modello da esposizione LEGO Ideas Pixar Luxo Jr.. I fan potranno infatti ricreare, interamente con i mattoncini, il simbolo dei classici film Pixar apparso per la prima volta nel 1986.

I dettagli del set

Luxo Jr sarà ricreabile con i suoi caratteristici movimenti saltellanti, ondeggianti e rotatori grazie a un set LEGO Ideas composto da 613 pezzi e messo in vendita a un prezzo consigliato di 69.99€.

A omaggio della creatività dei film Pixar, questo modello da esposizione include anche una palla Pixar costruibile. I fan più nostalgici potranno esporre Luxo Jr. sopra la palla, come se la stesse schiacciando, proprio come nel celebre cortometraggio omonimo del 1986.

La palla Pixar, inoltre, si può aprire per rivelare al suo interno una serie di easter egg ispirate ad alcuni tra i più amati film Disney e Pixar, tra cui Up, Gli incredibili, Ratatouille, Monsters & Co., Toy Story e Alla ricerca di Nemo.

LEGO® IDEAS PIXAR LUXO JR

Il nuovo set LEGO è stato progettato dal fan londinese Toby Brett nell'ambito del programma LEGO Ideas. Dopo la fase di progettazione, il progetto ha ricevuto ben 10.000 i voti ricevuti per trasformarlo in un vero e proprio set grazie al design intelligente e giocoso che ha conquistato la community LEGO Ideas.

L'ideatore ha dichiarato: "Sono un grande fan di tutti i film Pixar, che hanno rappresentato una parte fondamentale della mia infanzia. Luxo Jr. è la mascotte perfetta per rappresentare il mio amore per questi film. Ho passato moltissimo tempo ad analizzare foto di Luxo Jr. per realizzare un modello che fosse il più fedele possibile alla versione vista sullo schermo".

Il modello da esposizione LEGO Ideas Pixar Luxo Jr. è disponibile in pre-ordine dall'8 maggio e in vendita a partire dal 1° giugno 2025 presso i LEGO Store e rivenditori selezionati in tutto il mondo