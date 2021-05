Lego Masters Australia: la seconda stagione stasera su Boing

Approda in esclusiva Prima TV free su stasera su Boing (canale 40 del DTT) l'attesa seconda stagione del game show Lego Masters Australia, una vera e propria sfida all'ultimo incastro in cui i partecipanti daranno vita a incredibili costruzioni realizzate con i celebri mattoncini. L'appuntamento è a partire da oggi 31 maggio, il lunedì e il martedì, alle ore 19.50.

Anche in questa stagione i giudici saranno il comico Hamish Blake e Ryan McNaught, conosciuto come "Brickman" e celebre per le sue opere esposte in tutto il mondo. Otto squadre, composte da appassionati costruttori amatoriali di LEGO di tutte le età, seguendo le indicazioni dei giudici, dovranno creare con l'aiuto della fantasia e del loro ingegno una serie di strutture impressionanti, prendendo i mattoncini dal Brick Pit, l'immenso magazzino LEGO della trasmissione.

I partecipanti, liberi di scatenare la propria fantasia e creatività, verranno giudicati sulla base di tre criteri: aderenza al tema della sfida, abilità tecniche ed estetica. Le squadre in gara si sfideranno così nella costruzione dei progetti più disparati, ispirati a oggetti di uso quotidiano, ad ambientazioni storiche, al mondo del cinema e dei fumetti per aggiudicarsi un ricchissimo premio finale. Ogni episodio sarà articolato in due sfide: la prima dove viene assegnato un vantaggio - come un tempo extra per la prova successiva oppure l'immunità - e la seconda a eliminazione. Nelle sfide di eliminazione i giudici analizzeranno tutti gli aspetti della costruzione realizzata in base ai criteri principali.

Alla fine di ciascun episodio, una coppia verrà eliminata. Saranno infatti soltanto tre le squadre che si affronteranno in una finale al cardiopalma, in onda sul canale il 5 luglio, in cui avranno carta bianca grazie ad una costruzione tema libero che dovrà impressionare giudici e pubblico. La squadra vincitrice si aggiudicherà un premio di 100mila dollari e l'ambito trofeo LEGO® Masters Australia appositamente realizzato per l'occasione.