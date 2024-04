Lee Chang-Dong dirigerà presto un nuovo film

Dopo le voci sul suo ritiro dalle scene, Lee Chang-dong stupisce tutti. Il regista coreano ha dichiarato a The Film Stage che non ha intenzione di smettere di lavorare e che anzi sta scrivendo due progetti diversi allo stesso tempo. Chang-dong ha poi aggiunto che "non ci vorrà molto" per decidere quale sarà la sua prossima regia.

Il suo ultimo film è stato Burning - L'amore brucia del 2018, forse il suo migliore, ma la sua filmografia è piena di grandi titoli, tra cui spiccano Poetry, Secret Sunshine e Peppermint Candy.

Burning - L'amore brucia: un'immagine tratta dal film

Burning - L'amore brucia

Basato sul racconto breve Granai incendiati inserito nella raccolta L'elefante scomparso e altri racconti di Haruki Murakami, Burning ha come protagonista Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie. Il giovane incontra Haemi facendo una consegna. I due iniziano a frequentarsi e la ragazza, prima di affrontare un viaggio in Africa, gli chiede di occuparsi del suo gatto. Jongsu accetta, ma quando Haemi ritorna non è più da sola: ha conosciuto Ben, tanto ricco quanto misterioso, e ora sta per conoscerlo anche lui. Un giorno Ben fa visita a Jong-soo insieme a Hae-mi e confessa il suo hobby segreto.

Burning è stato e presentato in concorso al Festival di Cannes del 2018 dove ha vinto il Premio FIPRESCI (dato dalla federazione internazionale della stampa cinematografica) per il miglior film e il Premio Vulcan (dedicato ai tecnici che lavorano al film) per la miglior scenografia ed è stato scelto per rappresentare la Corea del Sud ai premi Oscar 2019 nella categoria Oscar al miglior film in lingua straniera. Barack Obama lo ha definito il miglior titolo del 2018.