Lea: stasera su Rai1 il film su Lea Garofalo con Vanessa Scalera

Nuovo appuntamento con Vanessa Scalera, stasera su Rai1 alle 21:25, che lascia però i panni di Imma Tataranni per quelli di Lea Garofalo in Lea, il film per la TV diretto nel 2015 da Marco Tullio Giordana.

Lea: Vanessa Scalera in un'immagine del film tv

Ispirato alla storia vera di Lea Garofalo, testimone di giustizia vittima della 'ndrangheta, brutalmente assassinata a Milano il 24 novembre 2009, il film parte dalle origini.

Lea nasce a Petilia Policastro, "feudo" della mafia calabrese in provincia di Crotone, una terra in cui nascere donna spesso vuol dire non essere libera. Il suo destino è segnato: il fratello, Floriano, è il capocosca locale, il compagno, Carlo Cosco, gestisce per conto della famiglia spaccio e usura a Milano.

Ma Lea, per dare a sua figlia Denise un futuro di libertà, lancia una sfida inaccettabile alle regole criminali.

Il 24 novembre 2009 Lea scompare. Sua figlia Denise non è che una ragazzina, potrebbe credere a quello che le racconta il padre: Lea se n'è andata, l'ha lasciata sola. Ma anche Denise non ci sta...

Trasmesso per la prima volta dalla RAI nel novembre 2015, Lea viene riproposto stasera - disponibile in contemporanea anche in streaming su RaiPlay - in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il prossimo 25 novembre.