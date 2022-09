Lea Michele sul suo presunto analfabetismo: "Quelle voci sono sessiste e molto tristi"

Lea Michele ha messo a tacere le voci relative al suo presunto analfabetismo dicendo che non sarebbe accaduto se fosse stata un uomo: 'sono sessiste e molto tristi'.

Lea Michele ha detto la sua a proposito delle voci che circolano online da mesi secondo cui sarebbe analfabeta: durante una recente intervista del New York Times la star ha schernito le suddette dicerie, definendole "sessiste e tristi."

"Mi sono recata sul set di Glee ogni singolo giorno; sapevo le mie battute ogni singolo giorno. Ma c'è una voce che circola online secondo cui non so leggere o scrivere?" ha spiegato la Michele. "È molto triste. Lo è davvero. Penso spesso che se fossi un uomo, molte di queste cose non sarebbero successe".

L'attrice, durante l'intervista, ha anche ammesso di essere molto cauta nel rispondere all'odio che riceve online al fine di non peggiorare inavvertitamente la situazione. La star del revival del musical Funny Girl a Broadway ha anche postato un video su TikTok al fine di ironizzare sulla controversia.

Lea Michele ha utilizzato il celeberrimo audio di Kim Kardashian che ha un attacco di panico, tratto da un episodio del 2017 di Al passo con i Kardashian, scrivendo nella didascalia: "Sto chiamando un amico per farmi leggere da lui i commenti sul mio primo video TikTok."