Le Superchicche diventano una serie live-action per The CW

La serie animata dedicata alle avventure delle Superchicche ha ispirato un nuovo show live-action prodotto per The CW.

Le Superchicche diventeranno una serie live-action prodotta per The CW e sviluppata da un team guidato da Diablo Cody. Il progetto riporterà sugli schermi televisivi i personaggi ideati per lo show animato di Cartoon Network creato da Craig McCracken.

Il nuovo approccio al racconto mostrerà le versioni adulte delle tre ragazzine - Blossom, Bubbles e Buttercup - dotate di superpoteri che vivono a Townsville con il loro padre e creatore, uno scienziato chiamato Professor Utonium. Le tre giovani eroine dovevano intervenire per salvare la città dai criminali e dai nemici usando i loro poteri.

Le superchicche ora saranno delle ventenni che rimpiangono la perdita della loro gioventù a causa della lotta al crimine e devono decidere se riunirsi per combattere di nuovo.

A scrivere la sceneggiatura di The Powerpuff Girls saranno Diablo Cody e Heather Regnier (Veronica Mars), impegnate anche come produttrici in collaborazione con Berlanti Productions.

La serie animata originale ha avuto un reboot nel 2016 che si è poi concluso il 16 giugno 2019.