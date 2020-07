Le scene di nudo al cinema nel trailer di Skin: da Tinto Brass a Marilyn Monroe

Il trailer di Skin: A History of Nudity in the Movies celebra le scene di nudo al cinema da una sensuale Marilyn Monroe in piscina a quelle più hot di Tinto Brass per Io, Caligola.

La storia delle scene di nudo al cinema raccontata in un documentario, Skin: A History of Nudity, di cui è stato appena presentato il trailer e che alterna le scene più calde e scabrose della settima arte a interviste e testimonianze di chi le ha interpretate e vissute in prima persona o addirittura girate.

Io, Caligola: una scena del film di Tinto Brass

Da una sensuale Marilyn Monroe nelle leggendarie scene del suo film mai ultimato, Something's Got to Give (di cui sono rimaste appunto poche sequenze, ma iconiche) alle orge di Io, Caligola di Tinto Brass a Bo Derek, Skin: A History of Nudity racconta e celebra la storia del nudo al cinema dall'epoca del muto ai giorni nostri, esplorando i cambiamenti della moralità e il modo in cui le scene di nudo riflettevano anche i cambiamenti politici, sociologici e artistici.

Nel trailer del documentario si susseguono le immagini di Psycho e la celebre scena della doccia, il già citato Something's got to Give con Marilyn Monroe nuda in piscina, una spumeggiante Jayne Mansfield, poi le folli e scandalose scene di Io, Caligola di Tinto Brass, Un uomo da marciapiede, ma anche Borat, Zack & Miri - Amore a... primo sesso, il tutto impreziosito dalle testimonianze di Malcolm McDowell, Pam Grier, Shannon Elizabeth, Kevin Smith, Sean Young, Peter Bogdanovich, Amy Heckerling, l'ex pornostar Traci Lords, Mariel Hemingway e Bruce Davison.

Skin: A History of Nudity intavola anche una discussione sulla censura e su quello che sono le scene di nudo al cinema nell'epoca del movimento #MeToo.