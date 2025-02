Le onde del passato: anticipazioni della terza puntata, stasera su Canale 5 e su Mediaset Infinity

Stasera su Canale 5 va in onda il terzo appuntamento con Le onde del passato, la fiction con Anna Valle e Irene Ferri: ecco cosa succederà.

Le onde del passato si sta rivelando un successo forse inatteso per Canale 5, che stasera, alle 21:30, fa progredire la storia con la messa in onda della terza puntata

Ambientata sull'isola d'Elba, la fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, è liberamente ispirata a Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini.

Le onde del passato: anticipazioni terza puntata

Michela, la moglie scomparsa del commissario Bonnard, potrebbe essere in qualche modo collegata a quanto accaduto sullo yacht. Luca è sconvolto da questa scoperta, tanto da mettere in discussione ogni cosa, anche il legame che sta nascendo con Anna. Lei nel frattempo continua a ricevere minacce.

Giovanni, il pittore che sembra conoscere molto sul passato di Anna, è stato vittima di un misterioso incidente e non può rivelare a Luca quello che sa. Anna vorrebbe condividere quindi più informazioni con il commissario, ma sente di non potersi fidare completamente.

Le indgini sull'omicidio però ruotano ancora intorno a Tamara. Ad aggravare la sua situazione è la scoperta di un archivio segreto e di una collana misteriosa: qualcuno vicino al B&B Le Sirene, gestito da Tamara, è coinvolto in qualche modo con il caso?

Anna, dal canto suo, deve fare i conti con quello che sa un ex commissario che aveva seguito il suo caso nel 2004. Le sue rivelazioni gettano ulteriori ombre nel rapporto nascente con Luca Bonnard, ma nessuno dei due può ancora immaginare che effetto avrà quello che stanno per scoprire.

Ecco il promo del terzo appuntamento.

Da quante puntate è composta Le onde del passato

La serie Mediaset è composta da sei puntate totali che andranno in onda sempre in prima serata su Canale 5. Dopo la diretta televisiva, le puntate saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Le settimane di trasmissione, però, dovrebbero essere solo cinque perchè le prime due puntate sono andate in onda nella stessa settimana, mercoledì 19 febbraio e venerdì 21. Il finale di stagione dovrebbe andare in onda venerdì 21 marzo ma tutto è ancora passibile di modifiche.