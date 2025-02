Le onde del passato, anticipazioni della seconda puntata in onda stasera su Canale 5

Il primo appuntamento de Le onde del passato è andato al di là delle attese, con poco meno di 3 milioni di spettatori e la vittoria della prima serata.

Stasera su Canale 5, alle 21:30, andrà in onda la seconda puntata della serie con Anna Valle e Giorgio Marchesi, che vedrà l'ispettore Luca Bonnard in pericolo.

Le onde del passato: anticipazioni venerdì 21 febbraio

Le indagini del commissario Luca Bonnard sulla morte del milanese Zan continuano grazie a un braccialetto noato in una foto, che sembra riportarlo sulle tracce delle due amiche. Un pittore potrebbe avere informazioni preziose sul conto di Anna, ma un terribile incidente non gli permetterà di aiutare il commissario.

Nel frattempo Anna e Bonnard hanno un primo faccia a faccia, ma la donna non riesce a fidarsi di lui. Luca è dispiaciuto, anche perchè, da quando la moglie è morta, la nostra protagonista è la prima per cui lui sente di provare una sincera attrazione, nonostante sia coinvolta nelle indagini.

Rischia però di non riuscire mai a dirglielo: il recupero dello yacht Slang mette in serio pericolo la sua vita.

Intanto l'omicidio di Zan sta mettendo a dura prova i nervi della piccola comunità isolana: non solo il misterioso incidente del pittore Giovanni, ma anche gli articoli crudi e "scandalosi" sulla vicenda, scritti da Stefania, che vede in questo fatto di cronaca l'occasione per affermarsi professionalmente.

Il cast

Protagonisti de Le onde del passato sono Anna Valle (Anna Reali), Irene Ferri (Tamara Valente) e Giorgio Marchesi (il commissario Luca Bonnard). Nel cast, tra gli altri, anche Fausto Maria Sciarappa, Fiorenza Pieri, Silvia Mazzieri, Maria Rosaria Russo, Andrea Tidona, Sergio Albelli, Maurizio Donadoni ed Enea Barozzi.

Da quante puntate è composta Le onde del passato

La serie Mediaset è composta da sei puntate totali che andranno in onda sempre in prima serata su Canale 5. Dopo la diretta televisiva, le puntate saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.