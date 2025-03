Le onde del passato: anticipazioni della quarta puntata, stasera su Canale 5 e Mediaset Infinity

Stasera su Canale 5 alle 21:30 è tempo di un nuovo appuntamento con Le onde del passato, la serie gialla con protagonisti Anna Valle e Giorgio Marchesi. La quarta puntata sarà trasemssa in chiaro dalla rete ammiraglia, ma sarà visibile anche in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity, in contemporanea oppure on demand.

Ambientata sull'isola d'Elba, la fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, è liberamente ispirata al libro Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini.

Le onde del passato: dove eravamo rimasti

La puntata in onda venerdì scorso (già completamente disponibile in piattaforma) si è chiusa con l'omicidio di Giuseppe Puccini (Maurizio Donadoni), l'ex commissario dell'isola d'Elba, papà della viceispettrice Beatrice (Silvia Mazzieri).

Giuseppe era un uomo amato da tutti ma Anna riesce a dimostrare che, come in molti casi, le cose sono diverse da come appaiono. Era stato proprio lui infatti, anni prima, quel poliziotto che era riuscito a far insabbiare lo stupro sullo yacht Slan.

Cosa succederà nella puntata di venerdì 7 marzo

Mia (Margot Adam), la figlia di Tamara (Irene Ferri), entra in crisi dopo la morte dell'ex commissario. Gaetano cerca di aiutarla, e così farà anche Anna.

Luca Bonnard (Giorgio Marchesi), intanto, viene assegnato ufficialmente al caso. Beatrice, come sempre al suo fianco, ancora provata dalla morte di suo padre, sta per vivere una delle pagine più buie della sua vita: scoprirà presto infatti che Giuseppe non era l'eroe che credeva.

Bonnard comincia subito a seguire una traccia che sembra metterlo sulla strada giusta. Peccato che rischi anche di svelare quei segreti che le due amiche, Anna e Tamara, hanno tenuto nascosti per tutti questi anni.

Nonostante Luca e Beatrice crederanno di aver fatto grossi passi in avanti nell'indagine sull'assassinio di Puccini, dovranno presto scontrarsi con un'amara realtà: non ci sono prove per accusare qualcuno del delitto.

Le onde del passato tornerà, in TV e in streaming, con la quinta e penultima puntata, venerdì 14 marzo.