Le notti di Salem: Alfre Woodard sarà la Dottoressa Cody nell'horror tratto dal libro di Stephen King

Il ruolo del Dottor Cody del romanzo di Stephen King si trasforma in una donna, interpretata da Alfre Woodard, nel nuovo adattamento de Le notti di Salem diretto da Gary Dauberman.

L'attrice Alfre Woodard si unisce al cast del nuovo adattamento de Le notti di Salem, classico di Stephen King diretto da Gary Dauberman per New Line Cinema. Come anticipa Deadline, Woodard interpreterà la Dottoressa Cody, nel romanzo di King il personaggio un uomo, Jimmy Cody, e assiste Ben Mears nella sua battaglia contro i vampiri che infestano la cittadina di Jerusalem's Lot.

A interpretare il protagonista Ben Mears sarà Lewis Pullman, figlio di Bill Pullman. Nel cast anche Bill Camp nel ruolo di Matthew Burke, Makenzie Leigh in quello di Susan Norton e Spencer Treat Clark che sarà Mike Ryerson. Le riprese prenderanno il via nelle prossime settimane a Boston.

Ben Mears ritorna nella città in cui è cresciuto, Jerusalem's Lot, per provare a scrivere il suo prossimo romanzo, rendendosi però conto che un vampiro ha preso il controllo della comunità. Mears decide incentrare la sua prossima opera su Casa Marsten, una residenza abbandonata che da bambino era al centro dei suoi incubi. La proprietà viene poi acquistata da Kurt Barlow e Richard Throckett Straker, due ambigui uomini d'affari arrivati da poco in città.

Gary Dauberman sarà regista e sceneggiatore del film, oltre a essere coinvolto anche come produttore esecutivo dell'horror che lo vedrà collaborare ancora una volta con James Wan dopo il franchise di Annabelle.