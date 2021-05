Le leggende del Tempio Nascosto: The CW annuncia il ritorno dello show

Lo show televisivo Le leggende del Tempio Nascosto tornerà in tv, questa volta su The CW, e i concorrenti saranno dei team di adulti.

Lo show Le leggende del Tempio Nascosto, andato in onda su Nickelodeon negli anni '90, avrà un revival prodotto per The CW. La nuova serie avrà dei concorrenti adulti, invece che bambini, e non sarà girata in uno studio, ma in un set esterno in stile giungla.

La nuova versione di Le Leggende del Tempio Nascosto riporterà sugli schermi i team - Purple Parrots, Blue Barracudas, Orange Iguanas, Red Jaguars, Silver Snakes, e Green Monkeys - alle prese con sfide, oggetti da recuperare e attività da compiere tra fossati ed edifici da esplorare e superare.

Olmec, il volto di pietra scolpito che è co-conduttore dello show, ritornerà in scena, ma non è stato confermato se Dee Bradley Baker riprenderà il ruolo, essendo attualmente nel cast di Star Wars: The Bad Batch.

La versione originale dello show era stata ispirata dai film di Indiana Jones e i videogiochi della saga La leggenda di Zelda, ed era andata in onda dal 1993 al 1995. Nel 2016 inoltre, aveva ispirato un film televisivo, mentre nel corso degli anni ha dato vita a giochi da tavolo e app.

Le riprese dei nuovi episodi di Le leggende del Tempio Nascosto si svolgeranno nel mese di luglio a Los Angeles.