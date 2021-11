Le Iene, stasera su Italia 1 la nona puntata: anticipazioni

Le Iene tornano stasera su Italia1 alle 21:20 con la nona puntata di stagione, che si occuperà di un argomento "particolare", al centro delle cronache semiserie dell'inizio della settimana.

Dalle anticipazioni sappiamo che verrà siglata la "pace" tra Ghali e Matteo Salvini, dopo la bagarre che li ha visti protagonisti della cronaca di questi giorni. Domenica sera, infatti, durante il derby Milan-Inter, in tribuna d'onore allo stadio San Siro erano seduti a pochi metri uno dall'altro il cantante i e il leader della Lega quando - come parzialmente mostrato da un video che nelle ultime ore è stato ripreso da diversi siti italiani - dopo il gol del Milan, Ghali (tifoso della squadra rossonera come Salvini) si è alzato e ha urlato qualcosa rivolto a Salvini, forse un insulto per il tifo nei confronti di un gol segnato da un giocatore di colore.

Al fine di farli rappacificare, in due momenti differenti, Stefano Corti ha raggiunto entrambi: a Ghali, che era a Milano, ha chiesto di firmare una maglietta della nazionale tunisina con i nomi di entrambi e a Salvini che era in Calabria per ringraziare gli elettori della Lega, ha chiesto di indossarla come gesto distensivo. Ghali ha autografato la t-shirt e il leader della Lega ha accettato il regalo da parte del cantante.