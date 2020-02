Le Iene a Sanremo 2020 con la canzone che prende in giro Amadeus

Per festeggiare l'amore ai tempi di Amadeus, Le Iene volano a Sanremo 2020 e coinvolgono gli artisti in una canzone esclusiva: Un pasito indietro Sofia!

Anche Le Iene hanno partecipato a Sanremo 2020 con una canzone non in gara ma destinata a diventare un tormentone, che prende in giro Amadeus, il passo indietro di Francesca Sofia Novello, ma che è soprattutto riuscita a far cantare tutti i Big in gara.

Quale cosa migliore per festeggiare San Valentino? Le frasi dei baci perugina sono superate, per San Valentino va di moda 'Il passo indietro' che, secondo Amadeus, sarebbe una gran virtù di Francesca Sofia Novello. Questa è l'idea de Le Iene, il programma satirico di Italia 1 sbarcato all'ultimo Festival di Sanremo, come ogni anno, con un nuovo pezzo. L'esclusivissima canzone del 2020 si chiama Un pasito indietro Sofia, con testo di Stefano Corti e Alessandro Onnis che, dopo aver intervistato vari protagonisti del festival, sulle Note di Ricky Martin hanno sfidato tutti i Big a cantare.

Achille Lauro, Elettra Lamborghini, il vincitore Diodato, Bugo senza Morgan, i Pinguini Tattici nucleari, c'è addirittura Diletta Leotta nel video della canzone più divertente su Sanremo 2020.