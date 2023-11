Le Iene presentano: Inside, la verità su Gisella Cardia, la veggente di Trevignano, stasera su Italia 1

Stasera su Italia 1, in prima serata, torna, con il quarto appuntamento stagionale, Le Iene presentano: Inside, il programma di Davide Parenti dedicato ad argomenti trattati in precedenza da Le Iene, raccontati e approfonditi con ulteriori dettagli ed elementi inediti.

Anticipazioni di giovedì 30 novembre

La puntata odierna, dal titolo "Le verità nascoste della veggente di Trevignano", è il film di Gaston Zama che svelerà, attraverso tutti i backstage girati in questi mesi e mai mandati in onda, la verità nascosta dietro l'ormai nota veggente, Gisella Cardia.

Sette mesi fa la trasmissione ha iniziato a documentare la sua vita che è stata a lungo al centro dell'attenzione mediatica nazionale e internazionale. La signora Gisella ha aperto le porte di casa sua alle telecamere de Le Iene, ha risposto alle domande dell'autore, ha portato la trasmissione con lei sulla collina durante le presunte apparizioni, ha permesso al programma di conoscere i suoi fedelissimi e ha, infine, concesso di fare la tac alla sua statuita miracolosa.

All'interno della puntata anche il test cruciale per capire, una volta per tutte, la sua buona fede o meno, circa il discorso dell'estasi: come per i veggenti di Medjugorje, testati e analizzati in tutti i modi da più di quarant'anni, quella della veggente di Trevignano, che cade in estasi alle quindici in punto di ogni giorno tre del mese, che valore ha?