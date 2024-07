Le Iene presentano Inside: Cosa Nostra con Gaetano Pecoraro, e Pif stasera 23 luglio su Italia 1

Il programm è lo spin off della trasmissione di Davide Parenti: ogni puntata è dedicata a singoli temi, questa sera si parla di Cosa Nostra e della sua influenza pervasiva nella società italiana.

Stasera 23 luglio, alle 21:20, in prima serata su Italia 1, torna Le Iene presentano: Inside, il programma di Davide Parenti che approfondisce argomenti trattati in precedenza da Le Iene, arricchiti di nuovi dettagli e testimonianze raccolte dagli inviati. Questo appuntamento, dal titolo, 'Cosa Nostra', si immerge nel mondo oscuro e complesso dell'organizzazione criminale che ha segnato profondamente la storia italiana.

Le anticipazioni de Le Iene presentano: Inside del 23 luglio

La puntata dedicata a Cosa Nostra esplora l'influenza e le ramificazioni dell'organizzazione criminale nella politica e nella società italiana, mettendo in luce storie di resistenza e di redenzione. La trasmissione si apre con la storia delle sorelle Pilliu, che per oltre trent'anni hanno difeso le loro proprietà dai tentativi di acquisizione forzata da parte di costruttori legati a clan mafiosi, rivelando le difficoltà e il coraggio di chi si oppone a queste dinamiche di potere.

Successivamente, l'inchiesta affronta i casi irrisolti degli omicidi di Vincenzo Agostino e Attilio Manca, due vicende emblematiche che mostrano la brutalità della mafia e la complessità delle indagini che spesso rimangono senza una chiara soluzione. Si ricorda inoltre la strage di Via D'Amelio e quella di Capaci, eventi tragici che hanno segnato profondamente la lotta contro la mafia e la memoria collettiva italiana.

Gaetano Pecoraro, giornalista de Le Iene

Un momento clou della serata è l'intervista a Giulio Andreotti, realizzata nel periodo in cui il politico fu chiamato a rispondere in sede giudiziaria dei suoi presunti rapporti con Cosa Nostra. Questo segmento offre una visione intrigante dei presunti legami tra la politica e la mafia, esplorando le ombre che hanno accompagnato la carriera di uno degli uomini più potenti della storia politica italiana.

La trasmissione include anche le testimonianze di Giovanni Aiello, noto come "faccia da mostro", registrate poco prima della sua morte. Aiello, secondo gli inquirenti, rappresentava un importante collegamento tra i servizi segreti e l'organizzazione criminale, e le sue parole gettano luce su una rete complessa e oscura di connessioni.

Infine, l'intervista a Gaspare Mutolo, uno dei collaboratori di giustizia più significativi nella storia della lotta contro la mafia, svela i segreti più profondi della Cupola e i legami tra "Cosa Nostra" e gli apparati dello Stato. Mutolo, con la sua esperienza e il suo percorso di redenzione, offre una testimonianza cruciale per comprendere la struttura e le operazioni dell'organizzazione mafiosa.

Questa puntata di Le Iene Inside, in on astasera 23 luglio in prima serata su Italia 1,fornisce uno sguardo approfondito e senza filtri su "Cosa Nostra", rendendo omaggio a chi ha combattuto contro di essa e rivelando le complesse dinamiche che ne hanno permesso l'influenza pervasiva nella società italiana.