Le Iene presentano: Inside su Italia 1, le anticipazioni di stasera: la lotta alle organizzazioni criminali

Le Iene presentano: Inside è lo spin off del programma di Davide Parenti in cui ogni puntata è dedicata a singoli temi; stasera si parla delle organizzazioni criminali esistenti sul territorio italiano

Questa sera, 30 aprile, su Italia 1, in prima serata, Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del programma di Davide Parenti. La puntata di stasera si concentra sulle organizzazioni criminali e sulla lotta a camorra, 'ndrangheta, Cosa Nostra e quarta mafia pugliese.

Grazie alle anticipazioni fornite dal programma, sappiamo che stasera con Giulio Golia e Francesca Di Stefano Le Iene presentano: Inside racconteranno storie di uomini e di donne che hanno preso decisioni tali da aver cambiato la storia della nostra nazione.

Intervistati da Giulio Golia, per spiegare l'impatto che le criminalità organizzate hanno nella vita di chi è costretto a farci i conti quotidianamente, l'onorevole Federico Cafiero De Raho, ex magistrato ed ex procuratore nazionale antimafia a guida della Dia, e il prefetto Francesco Messina, direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato. Ascolteremo anche le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e persone appartenenti ai clan.

Nel corso della serata si parla di come le mafie avrebbero controllato la politica, con uomini collusi in ruoli chiave all'interno delle amministrazioni pubbliche o attraverso i cosiddetti voti di scambio, e i giri d'affari per la produzione e distribuzione di droghe pesanti anche con piazze di spaccio gestite dalle baby gang.

Tra le testimonianze, quella di Catello Maresca, ex procuratore della Dda di Napoli e oggi magistrato a Campobasso, che con Giulio Golia ha ripercorso la storia del clan dei Casalesi, fino ad arrivare al bunker ipertecnologico in cui fece arrestare il super boss Michele Zagaria.

Poi, nel cuore della Calabria, al confine con il parco nazionale dell'Aspromonte, in uno dei luoghi nevralgici della 'ndrangheta, la Iena mostra, insieme al reparto speciale dei Carabinieri specializzato nella ricerca e cattura dei latitanti, i luoghi in cui i ricercati si sono spinti. Infine, i racconti delle famiglie di vittime innocenti che non hanno mai smesso di ribellarsi alle associazioni a delinquere e di chiedere giustizia. Il promo della puntata nella clip caricata su Mediaset Infinity