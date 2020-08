Le Iene per Nadia: lo speciale dedicato a Nadia Toffa stasera su Italia 1

Stasera su Italia 1, alle ore 21:10, va in onda lo speciale Le Iene per Nadia dedicato a Nadia Toffa, scomparsa esattamente un anno fa.

Le Iene per Nadia è la puntata speciale, in onda stasera su Italia 1 dalle ore 21:10, che tutti gli ex colleghi hanno voluto dedicare a Nadia Toffa, la giornalista scomparsa esattamente un anno fa a soli 40 anni.

Le Iene per Nadia sarà un ricordo commovente ma anche divertente, in condivisione con il pubblico che non ha mai smesso di manifestare affetto e stima nei confronti della giornalista. Un omaggio con contenuti inediti, ricordi, interviste, racconti e immagini, come svelato anche dai promo in onda sui canali Mediaset, che ripercorrono momenti della vita lavorativa di Nadia: dal primo servizio realizzato in cui vestiva i panni dell'inviata, alla sua prima conduzione, dalle prime apparizioni in tv fino alle ultime, momenti di gioia e spensieratezza ma anche testimonianze di chi ha vissuto da vicino la sua malattia.

Durante la puntata di stasera saranno proposti estratti di servizi realizzati da Nadia Toffa che, a livello mediatico, hanno suscitato più clamore: la storia di Gabriella Mereu, la dottoressa miracolosa che utilizzava un pendolo "magico" per guarire i pazienti da ogni malattia (2015); l'inchiesta a difesa del "Made in Italy" per cui Nadia volò fino a Pechino e alcuni momenti del ritorno in onda di questa prima edizione senza di lei. E poi la toccante intervista in cui si era raccontata, senza veli, a Silvia Toffanin per Verissimo (2018), e il premio che aveva vinto come migliore giornalista tv dell'anno (2015) grazie al reportage, realizzato con Gaston Zama, sulle violenze del califfato; il servizio in cui aveva provato la "dieta Mima Digiuno" del Prof. Valter Longo e la partecipazione allo show "Vi dedico tutto" di Biagio Antonacci, con la visita improvvisata a Eros Ramazzotti.

Autori e addetti ai lavori che hanno lavorato con lei e che l'hanno amata raccontano aneddoti e ricordi su quanto capitava sia davanti che dietro le quinte. Dallo scherzo a Teo Mammucari in cui Nadia avrebbe dovuto farlo innamorare (2013) a Celebrity Games (2012), le olimpiadi sportive a cui hanno partecipato vari personaggi televisivi delle trasmissioni Mediaset; dai racconti divertenti sul suo modo atipico di parlare con chiunque mantenendo la distanza di un solo centimetro, alla puntata dello show condotta insieme a Fedez e J-Ax; dall'intervista al suo primo amore cinematografico Terence Hill (2018) che poi le regalò una ciotola autografata dove mangiare i fagioli, alle partecipazioni a Caduta Libera, lo show di Gerry Scotti e al Maurizio Costanzo Show.

Fino ad arrivare al giorno che resterà nella memoria de Le Iene, il 1°ottobre del 2019, quando lo show è tornato in onda dopo la sua scomparsa. Un momento indimenticabile quello della prima puntata senza Nadia che ha portato alla reunion di 100 Iene per lei - tra gli altri Afef, Claudio Bisio Enrico Brignano, Alessandro Cattelan, Geppi Cucciari, Luciana Littizzetto, Enrico Lucci, Luca e Paolo, Simona Ventura, Fabio Volo. Un'unica grande famiglia pronta a stringersi nell'abbraccio più caloroso, prima di tornare in scena.

I momenti più significativi dei dieci anni di carriera di Nadia vengono così raccontati nello speciale, tra immagini dei servizi e ricordi di chi le era a fianco. Come Davide Parenti, che l'ha voluta prima come inviata e poi come conduttrice de Le Iene: "Credo che se Nadia ci vedesse fare quello che stiamo facendo si ammazzerebbe dalle risate! A un anno di distanza stiamo per farvi vedere qualcosa per cui non siamo assolutamente attrezzati, perché in questo speciale dedicato a Nadia parleranno tutte le persone che hanno lavorato con lei, che normalmente stanno dietro la telecamera non sanno stanno qui, dove sono seduto io e dove non sappiamo stare, ossia davanti... Questa cosa che ci costa moltissimo, come vedrete, la facciamo solo per lei".