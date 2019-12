Le Iene: lo scherzo di Nek ai suoi fan rischia di finire in rissa! (VIDEO)

NeK e Le Iene organizzano uno scherzo cattivissimo, vittime alcuni fan del cantante che vedono trasformarsi la giornata con il loro beniamino in un vero e proprio incubo. Nek, che è gentile con le telecamere accese, diventa cattivissimo e cafone nel privato.

Pensate di dover passare la giornata con il vostro cantante preferito e scoprire che l'uomo che avete idolatrato sia soltanto uno "stro..." o "pezzo di me...", questo è quello che è successo a quattro superfan di Nek, che in realtà non sapevano di essere vittime di un malefico scherzo dalla Iena Cizco e del cantante.

I quattro vincitori capiscono subito che aria tira, Nek sorride e acconsente a fare selfie solo con le telecamere accese, quando la luce rossa si spegne li tratta in malo modo, urla contro i suoi collaboratori e la truccatrice, che insulta con un "Mi avete mandato una bambina dell'asilo che non sa neanche truccare".

E se il vostro idolo dal vivo si rivela uno persona odiosa? È quello che abbiamo fatto credere a 4 super fan di @NekOfficial nello scherzo di CIZCO #leienehttps://t.co/SNHwDV5UJf — Le Iene (@redazioneiene) December 4, 2019

I ragazzi restano da soli, non sanno di essere spiati dalle telecamere, e si sfogano: "Ci è crollato un mito poi il fatto che lui abbia continuato a giocare sul cellulare, senza nemmeno alzare la testa: è proprio un cafone". Ma il peggio deve ancora arrivare. Nek con una scusa resta solo con la fidanzata di Antonio, uno dei ragazzi, e ci prova: "Sei molto bella complimenti". Le chiede anche di raggiungerlo più tardi in suite, ricevendo, per fortuna, un bel due di picche: "Non posso, indissolubile, al 100%".

Lo scherzo continua e Antonio vuole un faccia a faccia con Nek, dal bagno del cantante esce anche una prostituta che chiede di essere pagata. "Sono stato sposato 12 anni e non ho mai visto niente del genere", dice uno di loro. È arrivato il momento di terminare il supplizio per i poveri fan, "Questo è un bellissimo scherzo de Le iene che io ho fatto a voi!", rivela Nek, i ragazzi tirano un sospiro di sollievo, l'incubo è finito ma anche il cantautore rivela di aver sofferto molto nel vedere le loro facce contrariate. Ora bisogna dirlo ad Antonio e la fidanzata, ancora chiusi nel camerino. Lo scherzo viene rivelato Nek li abbraccia si scusa, i volti restano tirati, lo scherzo per i poveri fan è stato veramente duro e il "è un cogli..ne" che Antonio grida alla telecamere ne è la prova.