Le Iene: Luca Franzese racconta la morte della sorella Teresa per il Coronavirus

Luca Franzese, attore in Gomorra, ha raccontato a Le Iene la sua terribile esperienza: 24 ore in casa con la salma della sorella Teresa morta per il Coronavirus.

Luca Franzese ha raccontato a Le iene le 24 ore passate in casa dopo la morte della sorella Teresa per Coronavirus ed il silenzio delle Istituzioni. La situazione si è sbloccata solo grazie ad un video pubblicato dal ragazzo sui social, diventato virale in pochissimo tempo.

Lo scorso 8 marzo Napoli e l'Italia furono sconvolte dal video che Luca Franzese, attore nella serie Gomorra, postò sui social. Un post tanto raggelante che qualcuno ha creduto, o sperato, fosse un fake. La storia è diventata virale: Teresa, la sorella di Luca, era morta da 24 ore, il ragazzo sospettava si trattasse di Coronavirus, ma nessuno era corso in suo aiuto "Ieri è deceduta mia sorella, sto aspettando risposte dalle istituzioni da ieri sera, nessuno si è fatto avanti. Io ho mia sorella nel letto, morta, non so cosa devo fare. Non posso darle l'onoranza che merita perché le istituzioni mi hanno abbandonato. Ho contattato chiunque ma nessuno mi ha saputo dare una risposta".

Luca Franzese è stato contattato telefonicamente da Le Iene a cui ha raccontato cosa è successo in quelle frenetiche ore e quali risposte ha avuto dalle istituzioni :"Da una settimana mia sorella stava male, non riusciva ad alzarsi dal letto. Il nostro medico curante ci ha detto che non poteva venire a visitarla e il 7 sera mia sorella era in uno stato semicomatoso - Teresa era un soggetto a rischio in quanto soffriva di epilessia - dopo vari tentativi riusciamo a chiamare il 118, che arriva dopo 40 minuti". Nel frattempo Luca aveva fatto di tutto per salvare la sorella - "le facevo il massaggio cardiaco e la respirazione bocca a bocca per tenerla in vita. Ma non è servito e quella sera, dopo l'arrivo del 118, mia sorella è morta".

L'odissea della famiglia Franzese è appena cominciata, a Teresa viene fatto il tampone, Poi il nulla "Quelli del 118 mi dicono che per un paio d'ore non dobbiamo avvicinarci al cadavere. Io chiedo informazioni su come fare con la salma, ma non sanno dirmi nulla". Il racconto allucinante di Luca al suo intervistatore procede, ora inizia l'iter per la sepoltura ma nessuna ditta di onoranza funebre vuole ritirare la salma di Teresa "L'8 marzo il comune di Napoli mi ha dato il nome di una ditta di onoranze funebri, ma quando ho chiamato si sono rifiutati di venire e mi hanno detto che non erano attrezzati".

Luca e tutta la famiglia si mettono in auto quarantena. Luca è arrabbiatissimo con le Istituzioni per il classico silenzio assordante "Non capisco come sia possibile che io sia stato lasciato solo in questa situazione. Mi sarebbero bastate delle scuse, mi sarebbe andato bene anche che il sindaco di Napoli mi dicesse che non era in grado di gestire la cosa, ma non che adesso tutti cercano di pararsi". Franzese se la prende anche con il direttore del'ASL Napoli 1 "dice che mia sorella è morta 'con Covid-19 e non per Covid-19'. Ma io mi chiedo come fa a saperlo? Sul corpo non è stata fatta nessuna autopsia!".

Luca Franzese che ha fatto la controfigura e la comparsa in alcune serie televisive tra cui Gomorra - La Serie, si è sottoposto al tampone, lui è negativo ma "l'incubo continua" - come ha detto in un altro posto su Instagram - "mia nipote di 20 anni e mio cognato sono positivi. Stiamo rispettando tutte le norme di isolamento, ma siamo tutti nella stessa casa".

Luca ha mostrato anche i sacchetti, ancora sul terrazzo di casa, dove sono stati chiusi i panni e le lenzuola della sorella, non sa come smaltirli e chiede ancora una volta aiuto alle Istituzioni. Qualcuno lo ascolterà questa volta?