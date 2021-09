Le Iene, chi sono le 10 donne che affiancheranno Nicola Savino nella conduzione

Sono stati svelati i nomi delle 10 donne che affiancheranno nello studio de Le Iene il conduttore Nicola Savino: nella nuova stagione del programma di Davide Parenti, oltre alla Gialappa's Band, ci saranno 10 star provenienti dal mondo dello sport, del giornalismo, dello spettacolo e della musica, tutti personaggi noti ed amati dal pubblico.

Ecco chi sono le donne che si alterneranno alla conduzione del programma dopo l'addio di Alessia Marcuzzi:

Elodie

Paola Egonu

Elisabetta Canalis

Rocio Munoz Morales

Madame

Elena Santarelli

Francesca Fagnani

Federica Pellegrini

Ornella Vanoni

Michela Giraud

La stagione de Le Iene partirà il prossimo 5 ottobre, in prima serata su Italia 1. Nel comunicato di Mediaset, pubblicato sul sito de Le Iene, si legge che la scelta è ricaduta su "alcune grandi donne che 'sanno il fatto proprio' e che raccontano un femminile contemporaneo, ciascuna nel proprio autentico modo".

"Il programma ha sempre scelto di farsi guidare da donne _cominciando con Simona Ventura e terminando con Alessia Marcuzzi, passando per Luciana Littizzetto, Ilary Blasi, Nadia Toffa e moltissime altre come Afef Jnifen, Daria Bignardi, Kasia Smutniak, Victoria Cabello, Miriam Leone, Cristina Chiabotto, Geppi".