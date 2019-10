Le Iene 2019: seconda puntata stasera su Italia1

Seconda puntata de Le Iene 2019, stasera su Italia 1 intorno alle 21.25, dopo l'appuntamento speciale ed emozionante dedicato a Nadia Toffa andato in onda lunedì, dove 101 Iene le hanno detto addio in diretta.

Con la puntata di stasera si entra nel vivo di una nuova stagione fatta di inchieste, scherzi, e accompagnata da un trio di conduttrici nuovo di zecca: Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri esordiranno, infatti, proprio oggi, 3 ottobre, al timone del programma che le aveva già viste inviate nelle passate edizioni.

E per l'occasione Le Iene 2019 saluteranno anche un altro esordio: Iena per una sera sarà il piccolo Potito Ruggiero, il bambino che aveva manifestato da solo per l'ambiente, in occasione del Fridays for Future, nel suo paese in provincia di Foggia, Stornarella. Sarà proprio lui a intervistare il ministro dell'ambiente Sergio Costa.

"Se Greta Thunberg è andata all'Onu, noi abbiamo portato Potito dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa", così introducono l'intervista dalla redazione.

Nadia Toffa a Le Iene, l'ultimo saluto in un video: "Non mi resta molto tempo..."

Spazio poi a un'inchiesta su un caso che ha scosso gli USA e il mondo intero: quello di un decesso per uso eccessivo della sigaretta elettronica. Alessandro Politi è volato a Chicago per intervistare la madre di un altro ragazzo tra la vita e la morte per aver contratto un'infezione polmonare a causa dell'utilizzo della sigaretta elettronica. Si parlerà dei Bronzi di Riace, dei test delle facoltà di medicina non proprio così chiusi come sembra e dell'allenatore del Milan Marco Giampaolo, che racconterà il difficile periodo suo e della squadra in questa nuova stagione del campionato italiano.

E in chiusura, come annunciato prima del debutto stagionale, ci sarà una sigla speciale, che farà compagnia al pubblico per tutto il 2019 nel segno de Le Iene: un omaggio speciale a Nadia Toffa.

Le Iene ricordano Nadia Toffa in un video emozionante