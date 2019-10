Le Iene 2019: anticipazioni della quarta puntata in onda stasera su Italia1

Quarta puntata de Le Iene 2019, stasera su Italia 1 intorno alle 21.25 come consuetudine, che schiera come conduttori il trio formato da Matteo Viviani, Giulio Golia e Filippo Roma.

Si parte con due nuovi omaggi alla compianta Nadia Toffa, volto storico de Le Iene, scomparsa lo scorso agosto a soli 40 anni. Dopo l'emozionante puntata d'apertura, in cui è stato mandato in onda l'ultimo messaggio della giornalista, salutata poi da 101 ex colleghi, questa sera verrà dato spazio ad altri servizi realizzati da e per Nadia Toffa.

Un lungo servizio di Giulio Golia sarà dedicato ad Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, piccolo comune del Cilento, ucciso il 5 settembre 2010 con nove colpi d'arma da fuoco nella sua macchina, di ritorno a casa. Eppure dopo 9 anni non c'è ancora traccia del colpevole.

Nadia Toffa a Le Iene, l'ultimo saluto in un video: "Non mi resta molto tempo..."

Spazio alla più stretta attualità con il caso dei due poliziotti uccisi a Trieste da Alejandro Meran: dopo il grave fatto di sangue, la polizia italiana ha chiesto aiuto anche ai colleghi in Germania per tracciare un profilo più preciso del killer.

Ma si parlerà anche di qualcosa apparentemente più innocuo come le sigarette elettroniche. Dopo il servizio andato in onda lunedì, che parlava dei possibili danni per la salute legati alle sigarette elettroniche, i profili social de Le Iene sono stati presi di mira da molti utenti che accusano la trasmissione Mediaset di essere di parte, ma una piccola ricerca sugli account degli accusatori ha portato a galla interessanti elementi. Scopriremo tutto nella puntata di stasera, 10 ottobre, a partire dalle 21:25 su Italia1.