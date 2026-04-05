Le donne della Bibbia da stasera su Canale 5: trama, cast e quante sono le puntate

Debutta la miniserie evento girata tra Roma e Matera e dedicata alle donne dell'Antico Testamento: ecco la trama degli episodi del 5 aprile, il cast completo e la programmazione delle puntate

Va in onda questa sera, domenica 5 aprile, in prima serata su Canale 5 Le donne della Bibbia, la miniserie girata tra Roma e Matera che propone una drammatizzazione intensa e fedele del Libro della Genesi.

La serie racconta le origini della fede attraverso lo sguardo di cinque donne straordinarie, figure centrali dell'Antico Testamento che, con le loro scelte e il loro coraggio, hanno contribuito a plasmare la storia.

Quanti episodi sono e quando va in onda la miniserie Le donne della Bibbia

La miniserie è composta da sei episodi totali e sarà proposta come un evento televisivo in due serate consecutive: domenica 5 aprile e lunedì 6 aprile, in entrambe andranno in onda tre episodi, permettendo al pubblico di seguire l'intero racconto in un doppio appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena.

Trama episodio 1: Sara, la promessa e il dubbio

Sarah, moglie di Abramo, vive al fianco di un uomo scelto da Dio per una missione straordinaria: lasciare la propria terra e diventare il padre di una grande nazione. Ma il tempo passa e la promessa sembra non compiersi: Sarah è sterile e l'attesa si trasforma in dolore e dubbio. Spinta dalla disperazione, Sarah prende una decisione che cambierà per sempre gli equilibri familiari: offre la sua serva egiziana, Agar, ad Abramo affinché possa avere un figlio.

Le donne della Bibbia: Minnie Driver interpreta Sara

Così nasce Ismaele, ma invece di portare pace, la sua venuta accende tensioni profonde. Tra gelosia, senso di esclusione e fragilità mai affrontate, Sarah si ritrova a combattere con se stessa e con le conseguenze delle proprie scelte. In questo percorso tormentato, sarà chiamata a confrontarsi con la fede, imparando a fidarsi di una promessa divina che, anche quando sembra impossibile, non ha ancora detto la sua ultima parola.

Trama episodio 2: Agar, dall'esilio alla speranza

Agar, schiava egiziana e madre di Ismaele, viene scacciata dalla casa di Sara e si ritrova sola nel deserto, con il figlio tra le braccia e nessuna certezza davanti a sé. Il caldo è implacabile, l'acqua finisce, le forze si esauriscono. Nel silenzio arido del deserto, quando ogni speranza sembra svanire, Agar tocca il punto più basso della sua esistenza. Ma proprio lì, dove tutto appare perduto, irrompe una promessa: una voce divina la raggiunge e le annuncia che suo figlio avrà un futuro, e che la loro storia non è destinata a finire nell'abbandono.

Le donne della Bibbia: Agar, interpretata da Natacha Karam

Questo momento segna una svolta profonda: Agar passa dall'essere invisibile agli occhi degli altri al riscoprirsi vista, riconosciuta, degna. Nel dolore della solitudine e nella lotta per sopravvivere, trova una nuova forza. Tra sete, paura e speranza, Agar non solo resiste, ma rinasce: scopre una voce, un'identità e una direzione, per sé e per suo figlio. Il deserto, da luogo di morte, diventa così spazio di rivelazione e di inizio.

Trama episodio 3: Rebecca, scelta e destino

Segnata da un'assenza profonda fin dall'infanzia, Rebecca cresce con il desiderio silenzioso di un segno, di una direzione che dia senso alla sua attesa. Quel momento arriva con l'incontro con Eliezer, inviato da Abramo per trovare una sposa per suo figlio. In quella chiamata inattesa, Rebecca riconosce qualcosa di più grande di sé e sceglie di partire, lasciando tutto per sposare Isacco. Ma l'arrivo nella nuova terra non è come lo aveva immaginato. Isacco è un uomo segnato da un trauma profondo, chiuso in un dolore che lo rende distante, quasi incapace di accogliere.

Le donne della Bibbia: Rebecca, interpretata da Alexa Davalos

Rebecca si trova così davanti a un amore che non sa ancora esistere. Con il tempo, però, tra silenzi, fragilità e gesti appena accennati, nasce un legame autentico. È nella vulnerabilità condivisa che i due iniziano a riconoscersi, costruendo lentamente fiducia dove prima c'era solo distanza. Fino a una rivelazione che cambia tutto: Rebecca comprende che la sua scelta non è stata un errore, ma un cammino. E in quel momento, con consapevolezza nuova, decide di restare, trasformando l'attesa di un segno nella certezza di una promessa vissuta insieme.

Cast e protagoniste della miniserie girata in Italia

Nel cast spiccano nomi internazionali:

Sara, interpretata da Minnie Driver

Abramo, interpretato da Jeffrey Donovan

Agar, interpretata da Natacha Karam

Rebecca, interpretata da Alexa Davalos

Giacobbe, interpretato da Tom Payne

Lia, interpretata da Millie Brady

Rachele, interpretata da Blu Hunt

Labano, interpretato da James Purefoy

La figura di Dio, interpretata da Corrado Invernizzi

Una storia di fede e donne straordinarie

Le donne della Bibbia non è solo un racconto storico, ma un viaggio nei grandi temi della fede: promessa, sofferenza, scelta e redenzione. Una produzione ambiziosa che unisce scenari suggestivi e introspezione emotiva, riportando al centro della narrazione figure femminili spesso rimaste ai margini, ma fondamentali nella storia biblica.