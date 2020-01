Le 10 serie tv più popolari su Netflix Italia nel 2019

Netflix Italia ha stilato le proprie classifiche di popolarità basandosi sui titoli più visti sulla piattaforma nel 2019. Ecco quali sono le 10 serie tv più popolari tra quelle che abbiamo visto l'anno scorso.

La Casa di Carta 3 Stranger Things 3 Sex Education The Witcher Baby: S2 Élite S2 The Umbrella Academy Suburra - La: Serie S2 You: S2 Tredici: S3

A quanto pare l'onore va alla gang di ladri capitanata dal Professore (Álvaro Morte) de La Casa di Carta, che con la sua terza parte conquista il pubblico italiano, superando persino la popolarissima Stranger Things, la cui terza stagione ha fatto registrare visualizzazioni record alla piattaforma in tutto il mondo.

A seguire arrivano Sex Education, con Asa Butterfield e Gillian Anderson, e una delle ultime uscite, The Witcher, con protagonista Henry Cavill, che è già tra le serie più richieste in America.

In quinta posizione troviamo la prima serie italiana della classifica, Baby, seguita a ruota da un altro titolo spagnolo, Élite. Entrambi gli show sono attualmente alla loro seconda stagione.

Settimo posto per The Umbrella Academy, la serie basata sulle graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá.

A chiudere la classifica una produzione Italiana, Suburra, con Alessandro Borghi, e due americane, You - la cui seconda stagione ha debuttato solo cinque giorni fa - e Tredici.