LDA e Aka 7Even si separano, cancellate le date del tour: la reazione dei fan

La notizia è arrivata direttamente dai diretti interessati e ha spiazzato i fan: LDA e Aka 7Even hanno deciso di mettere fine al loro progetto musicale insieme e, di conseguenza, di cancellare le prossime date del tour previste a Napoli, Milano e Roma. Una decisione presa di comune accordo, come hanno spiegato i due artisti attraverso un messaggio condiviso con il pubblico, nel quale hanno voluto chiarire le ragioni della scelta e chiedere scusa a chi aveva già acquistato i biglietti.

Una collaborazione nata quasi un anno fa, in maniera spontanea, e che in poco tempo ha regalato ai due cantanti esperienze importanti, dalla partecipazione a Sanremo all'uscita di un disco, passando per i firmacopie e una lunga serie di appuntamenti dal vivo. Un percorso intenso, che adesso arriva al capolinea per lasciare spazio alle rispettive carriere da solisti.

LDA e Aka 7Even spiegano perché hanno deciso di separarsi e cancellare i concerti

A spiegare quanto accaduto è stato per primo LDA, che ha ripercorso le tappe più importanti della loro avventura musicale: "Allora, siamo qui per raccontarvi una cosa che riguarda il nostro progetto. Che è iniziato quasi un anno fa ed è successo di tutto in pochissimo tempo: Sanremo, un disco, i firmacopie, una mareggiata di date. Cioè, è stato incredibile, tutto incredibile".

Aka 7Even ha poi approfondito le motivazioni che hanno portato alla decisione di interrompere la collaborazione, sottolineando come non ci siano stati contrasti tra loro: "Esatto, e proprio perché abbiamo vissuto tutto così intensamente, ci siamo chiesti quale sarebbe stato poi il passo successivo da fare. E tutto il progetto nasce in una maniera completamente spontanea, nasce dall'amicizia, nasce dalla voglia di condividere la musica. Solo che a un certo punto ci siamo resi conto che ognuno aveva la necessità di prendere la propria strada, quindi di concentrarsi sul proprio percorso".

Una scelta che, secondo quanto raccontato dai diretti interessati, è stata condivisa da entrambi e presa senza tensioni: "Oggi questa decisione è stata presa in maniera completamente unanime, con serenità. La nostra amicizia rimane intatta, ci vogliamo bene, viviamo nella stessa casa, quindi è tutto nella norma, solo che vogliamo concentrarci sui nostri percorsi".

Cancellate le date dei concerti a Napoli, Milano e Roma: come chiedere il rimborso dei biglietti

La fine del progetto avrà conseguenze anche sul calendario degli appuntamenti dal vivo. LDA ha infatti comunicato che i concerti già programmati a Napoli, Milano e Roma non si terranno più, chiedendo scusa a tutti coloro che avevano organizzato la propria partecipazione.

"Abbiamo una notizia brutta da dare, ossia che le tre date che erano in programma di Napoli, Milano e Roma non si faranno più e ce ne andavamo a chiedervi scusa. Però è stata una scelta presa perché vogliamo essere veri al 100% con voi e salire sul palco e fingere magari di essere precisissimi e da quel momento lì non fa parte di noi".

Il cantante ha poi aggiunto che fingere una sintonia artistica che oggi non sentono più autentica sarebbe stato contrario al rapporto costruito con il pubblico: "Come non abbiamo mai finto e preparato niente quando si tratta di voi, continueremo a non farlo perché non fa parte proprio della nostra natura".

Aka 7Even ha voluto invece soffermarsi sull'aspetto pratico, ricordando che chi ha acquistato i biglietti potrà ottenere il rimborso attraverso i canali ufficiali: "Siamo anche consapevoli che avete acquistato i biglietti e c'è una logistica dietro questi biglietti, quindi l'unica cosa che riusciamo a dirvi, oltre che ci dispiace, è che potrete avere i rimborsi guardando i siti ufficiali, appunto, dove avevate acquistato il biglietto".

I due artisti hanno quindi scelto di comunicare personalmente la decisione, senza nascondersi dietro un semplice annuncio: "Ci teniamo a dirvelo insieme, a metterci la faccia perché è giusto che sia così e vi chiediamo scusa. Ci dispiace tantissimo e vi ringraziamo soprattutto per l'attenzione".

Resta però il disagio per i fan che, oltre al costo dei biglietti, avevano già sostenuto altre spese per organizzare la trasferta, tra viaggi, treni e pernottamenti in hotel. Costi che, in molti casi, potrebbero non essere recuperabili nonostante il rimborso del concerto.

La reazione dei fan sui social: "La gente ha speso soldi tra viaggi e hotel"

L'annuncio non ha lasciato indifferente il pubblico e sui social sono arrivate numerose reazioni, soprattutto da parte di chi aveva già programmato di assistere a uno dei concerti cancellati. Su X, alcuni utenti hanno espresso apertamente la propria delusione, contestando soprattutto il poco preavviso e le conseguenze economiche della decisione: "Allucinante questa motivazione, ma non sta né in cielo né in terra. Ma come caz.o si fa? La gente ha speso soldi tra viaggi e hotel e loro annullano 20 giorni prima perché non hanno più voglia di continuare insieme. Vabbè".

Altri utenti hanno invece avanzato ipotesi sulle possibili ragioni che avrebbero portato alla cancellazione delle date, interrogandosi se dietro la decisione ci siano anche difficoltà organizzative o una risposta del pubblico inferiore alle aspettative. "Secondo me il motivo vero è un altro, tipo che hanno venduto meno del previsto o che non riescono a reggere psicologicamente questi concerti dopo sei mesi in giro per l'Italia come trottole", ha ipotizzato un altro utente.