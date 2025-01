Lauren Graham protagonista di The Z-Suite: il trailer svela la data di uscita della nuova commedia

La star di Una mamma per amica Lauren Graham affronta la Gen Z nel primo trailer di The Z-Suite, la nuova commedia originale di Tubi.

Lauren Graham, famosa per il ruolo di Lorelai in Una mamma per amica, e Nico Santos, noto per Superstore, affrontano la Gen Z in The Z-Suite, la nuova commedia originale di Tubi.

Lo show debutterà con i primi due episodi giovedì 6 febbraio, con un nuovo episodio in arrivo ogni settimana. Lunedì, il servizio di streaming ha pubblicato il primo trailer, che vede Nico Santos riunito con il suo ex collega di Superstore, Mark McKinney.

Nella serie, Graham e Santos interpretano Monica Marks e Doug Garcia, due dirigenti pubblicitari che vengono estromessi dalla loro agenzia per fare spazio a un team più giovane. Come suggerisce il titolo, la nuova squadra è composta da membri della Gen Z, tra cui la social media manager Kriska Thompson (interpretata da Madison Shamoun).

La sinossi di The Z-Suite e le parole di Lauren Graham

Secondo la logline ufficiale: "In The Z-Suite, la veterana della pubblicità Monica Marks (Graham) e il suo fedele braccio destro Doug Garcia (Santos) hanno dominato a lungo il mondo di Madison Avenue. Ma dopo un errore clamoroso, vengono improvvisamente licenziati e sostituiti da un team di giovani dipendenti della Gen Z, guidati dalla social media manager Kriska Thompson (Madison Shamoun di The Lake). Determinata a non uscire di scena senza lottare, Monica lancia una campagna che potrebbe salvare la sua carriera e battere l'ambizioso team della Gen Z che si sta appena ambientando nei nuovi ruoli. Chi avrà la meglio? La generazione migliore trionferà".

"La Z-Suite prende in giro e celebra entrambe le generazioni, ma ci sono molti punti di conflitto", ha commentato Graham durante le riprese della serie, che è diretta dalla creatrice Katie O'Brien.

Cosa possono aspettarsi i fan dal personaggio di Lauren Graham? "Monica ha avuto un enorme successo, è ben nota nel suo campo, ha dovuto combattere duramente per arrivare in cima e ne è molto orgogliosa", ha spiegato l'attrice. "Nel primo episodio, commette un errore che potrebbe essere facilmente annullato, ma viene comunque licenziata e sostituita. La serie segue il suo tentativo di riconquistare il posto che crede di meritare".

La commedia è ideata da Katie O'Brien (The Santa Clauses, Teachers), che funge anche da showrunner. I produttori esecutivi includono Graham, Lance Samuels, Samantha Levine, Daniel Iron, Eric Wattenberg, Gary Vaynerchuk, Matt Higgins e Tristram Shapeero.