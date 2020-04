Laura Pausini: la sua risposta al commento bollente del follower è perfetta

Laura Pausini ha gelato con una risposta perfetta un follower che si era lasciato andare a un commento bollente su Instagram. La reazione della cantante, a chi le ha fatto notare la bellezza del suo seno, è diventata subito virale.

Laura Pausini è sempre presente sui social e pronta ad interagire con suoi fan. In questo periodo di quarantena forzata la cantante si diverte a rispondere ai suoi follower, anche a quelli che le dedicano commenti piccanti.

La cantante italiana, amatissima anche nel resto del mondo ed in particolare in America Latina, ha risposto per le rime ad un commento poco elegante sotto un suo post. "Laura, hai due belle tette", ha scritto uno dei tanti commentatori della sua foto e lei senza peli sulla lingua: "Arrapato da quarantena". La risposta della vincitrice di quattro Latin Grammy Awards è diventata subito virale, ed è stata riposata da numerosi utenti di Instagram.