Laura Pausini: "Se Marco non mi avesse tradita, non avrei vinto Sanremo a 18 anni"

Laura Pausini, in un'intervista recente de Il Corriere della Sera, ha parlato della sua vita privata, della carriera e del tradimento subito da parte di Marco, il suo fidanzato del liceo: la cantante crede che non avrebbe vinto Sanremo se non fosse stato per lui.

"'Cosa sarebbe successo se non avessi vinto Sanremo?'" si chiede la Pausini. "Ricordo che dopo la vittoria tanti giornali e trasmissioni tv rintracciarono anche Marco, il mio fidanzato del liceo, e gli chiesero di raccontare la nostra storia. Lui ha detto di no ogni volta, è molto riservato".

Alla domanda della giornalista: "Perciò tutto vero, tradimento incluso?", la celeberrima performer ha risposto: "Io lo ringrazio sempre: 'Se non mi avessi tradito, non sarei diventata cantante'. Anche se lui sostiene di non avermi tradita..."

"Io però posso dire nome e cognome della ragazzina, aula in cui si sono baciati, posizione precisa: sotto la carta geografica dell'Italia. Io canto quello che conosco. Devo identificarmi. Mi succede persino coi film. Al liceo guardavo Twin Peaks e volevo essere Laura Palmer. M'immaginavo sulla spiaggia, avvolta nella plastica, con Marco che veniva a salvarmi." Ha concluso Laura Pausini.