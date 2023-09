Il lato oscuro della mia famiglia, stasera su Rai 2: trama e cast dell'ultima puntata della miniserie thriller

Stasera 2 settembre alle 21:20 su Rai 2 va in onda la terza ed ultima puntata de Il lato oscuro della mia famiglia, miniserie thriller che in Germania ha battuto i record di ascolti. Al centro della storia ci sono i Klettman travolti da un'inimmaginabile tragedia quando Peter, il capofamiglia, uccide sua moglie durante un'improvvisa e furiosa lite finendo in carcere in attesa di processo. Trama e cast degli episodi di questa sera.

Il lato oscuro della mia famiglia: Trama

La famiglia Klettman sembra vivere in armonia in un elegante sobborgo di Monaco, ma il giorno del 44° compleanno di Anna, il marito Peter, un brillante avvocato, la uccide senza motivo apparente finendo in carcere in attesa di processo. Il movente dell'omicidio pone un mistero a cui può essere dato un senso e una forma solo scavando nel passato di Peter e la giovane Vivian, suo malgrado, si trova ad assumere in modo inaspettato e drammatico il ruolo di capofamiglia: la sua vita spensierata di ragazzina è finita e ora deve lottare per la custodia dei suoi fratelli.

Episodi del 2 settembre

Episodio 6

Mentre si delineano le cause che hanno portato alla morte di Anna, anche Vivi si avvicina alla verità: infatti, il telefono della madre, che era custodito dal fratello Danny, contiene dei segreti scioccanti.

Episodio 7

Anna decide di porre fine alla sua relazione extraconiugale con Tim. Spinta da un crescente senso di disagio scatenato dalla rivelazione di Tim sulla sua strana attrazione verso la lingerie della madre, Anna decide di tagliare i ponti. Tim, in risposta, si immerge in una spirale di ossessione e disperazione, arrivando a perseguitarla e rivelare a Peter, il marito di Anna, i dettagli della loro relazione clandestina.

Cast

Trailer originale