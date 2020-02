L'Assedio, Daria Bignardi ospita Giorgio Locatelli e Tommaso Paradiso stasera su Nove

Daria Bignardi nella nuova puntata de L'Assedio, in onda stasera su Nove in prima serata(canale del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando) ospiterà Giorgio Locatelli, Tommaso Paradiso e molti altri.

Andrea Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all'Università San Raffaele di Milano e al Cnr, la biologa e attivista Emanuela Evangelista unica occidentale che vive in un villaggio di sessanta abitanti nel cuore della foresta amazzonica e Peter Gomez in collegamento dalla newsroom di "Sono le venti" per aggiornamenti in tempo reale sul Coronavirus.

Inoltre saranno in studio il rapper simbolo della streaming generation Ghali, uno dei più amati cantautori del momento Tommaso Paradiso, lo chef stellato di fama internazionale Giorgio Locatelli e l'icona fashion e direttrice creativa di Vogue Japan Anna Dello Russo. Partecipa alla puntata Michela Murgia. L'Assedio è visibile in live streaming gratuito su DPLAY (sul sito dplay.com - o su App Store o Google Play), il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le puntate.

L'Assedio è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. Un programma di Daria Bignardi e Giovanni Robertini scritto con Federica Campana e con Silvia Righini e Chiara Schiaffino. Collaboratori ai testi Dario Falcini, Stefano Sgambati, Ivan Carozzi. Regia Fabio Calvi, scenografia Francesca Montinaro, fotografia Daniele Savi. Produttore Esecutivo ITV Movie Edoardo Fantini. Chief Operating Officer ITV Movie Patrizia Sartori.