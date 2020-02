L'Assedio, Daria Bignardi torna stasera su Nove: ospiti Elodie e Amanda Lear

Daria Bignardi torna stasera su Nove, alle 21:25, con L'Assedio, per una nuova edizione ricca di interviste ai nuovi o più significativi protagonisti della scena artistica, politica e sociale del nostro tempo.

In questa prima puntata tra gli ospiti ci sarà Elly Schlein, che con la lista "Emilia-Romagna Coraggiosa" ha ottenuto un risultato record alle Elezioni Regionali ed è considerata da molti osservatori anche internazionali una possibile nuova leader della Sinistra italiana. Nel corso del programma anche un collegamento col Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano. E ancora: la cantante Elodie, che a Sanremo ha brillato per il suo stato di grazia musicale, la ormai venerata maestra di "Sex Education" Amanda Lear e infine la dj Ema Stokholma, autrice del libro "Per il mio bene" dove racconta la sua storia di vittima di violenze da parte della madre. Partecipa alla puntata la scrittrice Michela Murgia.

L'Assedio è visibile sul canale NOVE e in live streaming gratuito su DPLAY, il servizio OTT di Discovery Italia, dove è possibile rivedere tutte le puntate.