Lars von Trier annuncia con un video: 'Sto cercando una fidanzata/musa'

Il regista di Melancholia ha pubblicato sui social un video per annunciare che è alla ricerca di una fidanzata e musa che lo aiuti nei prossimi anni.

Lars von Trier ha condiviso un video per annunciare che è alla ricerca di una fidanzata/musa che trascorra con lui i prossimi anni e lo aiuti a realizzare i film che sente ancora di essere in grado di girare.

Nel video il regista ricorda che soffre di Parkinson, diagnosi ricevuta un anno fa e che l'aveva portato a prendersi una pausa dal lavoro.

Il video annuncio

Nel filmato pubblicato su Instagram, Lars von Trier dichiara: "Fatemi chiarire alcune cose: ho 67 anni. Soffro di Parkinson e disturbo ossessivo compulsivo e, al momento, alcolismo controllato. In breve, con un po' di fortuna, dovrei avere dentro di me ancora un paio di film decenti".

Il regista ha quindi aggiunto: "Sto cercando una fidanzata/musa. E, nonostante tutte le lamentele, assicuro comunque che in una buona giornata, con la compagnia giusta, posso essere un partner piuttosto affascinante. Tutte le domande riguardanti questo annuncio devono essere inviate a bill.mrk.lars@gmail.com".

Lars von Trier aveva spiegato un anno fa: "Mi prenderò una breve pausa e scoprirò cosa fare. Ma spero certamente che le mie condizioni di salute migliorino. Si tratta di una malattia che non puoi far sparire, puoi tuttavia affrontare i sintomi. Devi solo abituarti a tremare e non vergognarti di fronte alle persone. E poi continuare a lavorare, perché che altro dovrei fare?".