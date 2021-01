Lapo Elkann su Diego Armando Maradona: il dettaglio "inconsueto" svelato a Domenica In

Ospite di Mara Venier a Domenica in Lapo Elkann ha parlato della sua amicizia con Diego Maradona svelando un dettaglio inconsueto per uno juventino come lui.

Lapo Elkann è stato ospite di Domenica In e alla conduttrice ha raccontato della sua amicizia con Diego Armando Maradona. Grazie al rapporto con il campione argentino recentemente scomparso, Lapo considera il Napoli la sua seconda squadra del cuore: "Un fatto è un po' anomalo per uno juventino" ha detto a Mara Venier che lo ha intervistato.

Diego Maradona: un primo piano di Diego Maradona nel documentario

Ieri pomeriggio Lapo Elkann si è raccontato nel salotto di Mara Venier dove ha parlato del suo turbolento passato e della sua amicizia con Diego Armando Maradona. Per il campione argentino l'imprenditore ha speso solo belle parole definendolo un vero amico che non ha mai fatto male a nessuno. Ricordando il calciatore recentemente scomparso Lapo ha detto "Ci sentivamo spesso, era un amico vero. Ho una grande stima per lui".

Lapo Elkann ha rivelato a Mara Venier un particolare ignorato da molti tifosi, sia juventini che napoletani "Grazie a Diego ho sempre amato il Napoli che è la mia seconda squadra da sempre. Questo fatto è un po' anomalo per uno juventino come me che ha lo stemma della Juventus tatuato sul braccio", tra le due tifoserie infatti esiste una grande rivalità.

[Diego Armando Maradona è morto il 25 novembre 2020 all'età di 60 anni in seguito a un attacco cardiaco sopraggiunto in seguito ad un intervento al cervello. Il ricordo commosso di Lapo a Domenica In si conclude con un ennesimo attestato di stima nei confronti del fuoriclasse argentino "Diego era un angelo del bene. Non ha mai fatto male a nessuno, ma ha pagato il prezzo più alto in assoluto", ha detto Elkann e sia lui che Mara Venier hanno trattenuto a stento le lacrime.