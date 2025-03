Lanterns: Nicole Ari Parker entra nel cast della serie DC

La serie Lanterns, il prossimo progetto targato DC Studios che sarà prodotto per HBO, avrà tra i suoi protagonisti anche Nicole Ari Parker.

L'attrice collaborerà nuovamente con la tv via cavo dopo aver fatto parte del cast di And Just Like That, il progetto sequel di Sex and the City, di cui arriverà prossimamente la terza stagione sugli schermi televisivi.

Il ruolo dell'attrice nella serie DC

La serie Lanterns racconterà la storia di Hal Jordan e John Stewart, interpretati da Kyle Chandler e Aaron Pierre, due membri dei Lantern Corps, il team intergalattico che deve occuparsi di difendere il cosmo dal male utilizzando degli anelli che permettono di avere dei poteri incredibili.

I due protagonisti vengono coinvolti in un mistero oscuro e basato sulla Terra, dovendo indagare su un omicidio.

La prima foto di Lanterns

Nicole Ari Parker avrà nello show il ruolo di Bernadette, la madre di John Stewart. Il personaggio viene descritto come una donna formidabile e tenace, che si rifiuta di arrendersi a prescindere da quanto la situazione in cui si trova sembri insormontabile. Bernadette è una madre ferocemente protettiva che ha lavorato per tutta la sua vita in modo da essere certa che lei e la sua famiglia non vengano ignorate.

Il cast e il team al lavoro sullo show

Nel cast ci sono anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, e Ulrich Thomsen nel ruolo del villain Sinestro.

Nel film Superman, scritto e diretto da James Gunn e in arrivo a luglio nelle sale, entrerà in scena anche Nathan Fillion nella parte di Guy Gardner, membro dei Green Lantern Corps.

La serie è stata ordinata da HBO e la prima stagione è composta da otto episodi. Chris Mundy è showrunner e produttore esecutivo.

Mundy, Damon Lindelof e Tom King hanno co-scritto Lanterns e saranno coinvolti come produttori esecutivi insieme a James Hawes, regista dei primi due episodi.