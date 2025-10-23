Lanterns: una foto leaked ha svelato l'aspetto del Guy Gardner di Nathan Fillion?

Dopo le voci secondo cui Guy Gardner, interpretato da Nathan Fillion, sarebbe apparso nella prossima serie Lanterns dopo il suo debutto in Superman di James Gunn, a marzo abbiamo avuto la conferma che l'attore farà effettivamente parte della serie HBO.

Nelle ultime ore, quindi, sono emerse alcune immagini leaked che suggeriscono il look che Gardner sfoggerà nella nuova serie del DC Universe che vedrà protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre nei panni rispettivamente di Hal Jordan e John Stewart, le due Lanterne principali della storia.

Non siamo certi che questo provenga effettivamente da Lanterns, ma la pubblicità nell'universo di un'bevanda energetica Electro-Punch non faceva parte della campagna di marketing di Superman. Potrebbe semplicemente trattarsi di qualcosa che non è stato utilizzato per il film, ma se è correlato a Lanterns, non sembra che Guy abbia apportato molte (o nessuna) modifiche al suo controverso costume.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Nathan Fillion sul suo personaggio nel DCU: "È un'idiota"

L'attore è consapevole di quanto il suo ruolo nel nuovo universo condiviso di James Gunn sia in qualche modo quello di una persona vanitosa e problematica: "È un idiota!", ha detto l'attore quando gli è stato chiesto cosa distingue Guy dai suoi colleghi eroi.

"La cosa importante da sapere è che non devi essere buono per essere una Lanterna Verde, devi solo essere senza paura. Quindi Guy Gardner è senza paura, ma non è molto buono. Non è simpatico, il che è molto liberatorio per un attore perché ti basta pensare: qual è la cosa più egoista e opportunistica che posso fare in questo momento? E quella è la risposta. È quello che fai in quel momento".

Al momento non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per Lanterns, ma dovrebbe arrivare nel corso del 2026 su HBO. Il team creativo include Damon Lindelof, vincitore di un Emmy Award e creatore di Lost e Watchmen, e lo scrittore di fumetti Tom King. Anche Justin Britt-Gibson, Breannah Gibson e Vanessa Baden Kelly fanno parte del team di autori. A dirigere i primi due episodi è stato James Hawes.

Lanterns: Aaron Pierre e Kyle Chandler nella prima foto ufficiale

Lanterns non sacrificherà la magia contenuta nei fumetti

Visto che la storia della serie era stata presentata come una sorta di True Detective ma con le Lanterne Verdi, lo showrunner e produttore esecutivo Chris Mundy è dovuto intervenire per rassicurare i fan che Lanterns non avrebbe sacrificato la magia del materiale originale.

"Fin dall'inizio, la nostra forza motrice è stata quella di realizzare un dramma stratificato, radicato in una narrazione ricca di sfumature e nella costruzione di un mondo complesso, che bilancia tensione e mistero con emozioni sincere e autentiche. L'obiettivo è quello di creare qualcosa che sembri senza tempo e concreto, senza sacrificare la magia del materiale originale".