Lanterna Verde: svelati dettagli sulla trama della nuova serie DC, ma Hal Jordan resta un mistero

La nuova serie DC Lanterna Verde promette di sorprendere i fan con rivelazioni importanti sul mondo delle Lanterne Verdi. In particolare, la prossima produzione animata, intitolata My Adventures with Green Lantern, offre già alcuni indizi sui personaggi e sui misteri che circondano Hal Jordan, storico Lanterna Verde dell'universo DC.

I dettagli emersi finora mostrano che, oltre alla protagonista Jessica Cruz, saranno presenti figure chiave che approfondiranno la mitologia del Corpo delle Lanterne Verdi e le connessioni tra i diversi eroi della saga.

Jessica Cruz scopre nuovi alleati nel corpo delle Lanterne Verdi

Recenti report su Jessica Cruz confermano il suo ruolo centrale nella serie. Scelta da un Anello del Potere, Cruz stringe legami importanti con due giovani alleati, Kyle e Nikki. Secondo quanto riportato da Nexus Point News, i loro nomi completi sono Kyle Rayner e Nikki Jones, due figure note ai fan dei fumetti DC. Kyle Rayner ha già una lunga storia come Lanterna Verde in fumetti e progetti animati precedenti, mentre Nikki Jones proviene dalla squadra Infinity, Inc., creata da Lex Luthor e composta dai figli dei membri della Justice Society of America.

'MY ADVENTURES WITH GREEN LANTERN' will feature Kyle Rayner, Nikki Jones, Kilowog, and more.



Rayner will serve as Jessica Cruz's love interest.



(Via @NexusPointNews | https://t.co/WBvtX5fHhb) pic.twitter.com/eUKG48Qndi — DC Film News (@DCFilmNews) August 11, 2025

Nella serie, Nikki viene descritta come una "liceale goth" e migliore amica di Jessica Cruz fin dall'infanzia, aggiungendo un tocco di quotidianità alla narrazione di supereroi. Per quanto riguarda Kyle Rayner, i dettagli sul suo ruolo e sulle sue interazioni con gli altri personaggi rimangono riservati, creando un alone di mistero che alimenta le speculazioni dei fan. L'introduzione di questi due personaggi consente di esplorare nuove dinamiche all'interno del Corpo delle Lanterne Verdi e delle sfide che Jessica Cruz dovrà affrontare.

Hal Jordan resta avvolto nel mistero

Nonostante sia uno dei personaggi più iconici della saga, Hal Jordan rimane al momento avvolto nel mistero. Non è chiaro se comparirà nella serie o quale ruolo avrà, ma la sua presenza è percepita come fondamentale per il tessuto narrativo della storia. La DC sembra voler lasciare ai fan il gusto della sorpresa, mentre i creatori lavorano a intrecci che collegano nuovi eroi e vecchie conoscenze.

Oltre a Jessica, Kyle e Nikki, Nexus Point News segnala la presenza di Alex DeWitt e Kilowog. DeWitt è ritratta come una "ragazza popolare", mentre Kilowog viene presentato come un monaco guerriero, definito "l'ultima Lanterna Verde sopravvissuta", aggiungendo ulteriore profondità al mondo narrativo della serie. Questi personaggi arricchiscono la trama e promettono di esplorare le responsabilità e le sfide dei membri del Corpo delle Lanterne Verdi.

Attualmente, la data della première di My Adventures with Green Lantern non è stata annunciata. I fan dovranno attendere ulteriori comunicazioni dalla DC per scoprire quando potranno seguire le avventure di Jessica Cruz e dei suoi alleati, e svelare finalmente il ruolo di Hal Jordan in questa nuova produzione.