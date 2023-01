Lance Kerwin: l'attore de Le notti di Salem morto a 62 anni

L'attore Lance Kerwin, che ha recitato in numerose serie ed è apparso nei panni di Mark Petrie, l'adolescente che diventa un cacciatore di vampiri nella miniserie di Stephen King Le notti di Salem, è morto martedì 24 gennaio 2023 a San Clemente, in California. Aveva 62 anni. L'autopsia per determinare la causa della morte sarebbe in corso, secondo sua figlia Savanah.

Lance Kerwin

Lance Kerwin è diventato noto come attore bambino comparendo in numerose serie tv e film. L'attore è apparso nel ruolo di James Hunter nella serie James, che racconta la storia di un adolescente appassionato di fotografi costretto a trasferirsi con la famiglia dall'Oregon al Massachusetts. La serie è incappata in violente polemiche dopo aver mandato in onda un episodio in cui James fa sesso prematrimoniale e perde la verginità, generando migliaia di lettere di protesta da parte degli spettatori.

Nonostante James sia durata solo due stagioni, lo show ha trasformato Lance Kerwin in un rubacuori adorato da milioni di ragazzine negli anni '70, facendolo diventare un volto da copertina di riviste teen. Nel corso degli anni '70 l'attore è apparso in numerose serie tv, incluse Wonder Woman, Simon & Simon, La donna bionica e il primo dei Kennedy. Uno dei suoi ultimi ruoli è stato nel film del 1995 Virus letale, dove affiancava Dustin Hoffman, Morgan Freeman e Renee Russo. Lo scorso anno l'attore ha fatto ritorno sullo schermo nel film The Wind and the Reckoning.