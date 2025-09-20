Lana Del Rey pronta per Hollywood? La cantante confessa: “Adoro Tarantino e Lynch, vorrei un ruolo in un film”

Lana Del Rey ha rilasciato una lunga intervista a W Magazine nella quale è tornata a parlare del suo amore per il cinema e del desiderio di aumentare le proprie esperienze artistiche lavorando anche come attrice.

Nonostante diversi cantanti abbiano tentato la carriera nel mondo della recitazione, Lana Del Rey è sempre stata fedele alla musica ma in futuro vorrebbe recitare in un film.

Lana Del Rey è una fan di Tarantino e Lynch

"Sì, mi piacerebbe recitare in un film" ha confessato Del Rey "Quando registro, faccio una sola ripresa per una canzone. Ma con i miei video, adoro fare un milione di ciak. Ovviamente, adoro Quentin Tarantino. Lui e David Lynch sono state le più grandi influenze sul mio lavoro".

Primo piano di Lana Del Rey

Nonostante sia molto affascinata dal cinema, Lana Del Rey ha confessato di non guardare molti film nella sua quotidianità: "La maggior parte di ciò che guardo non sono film" ha ammesso "I miei preferiti sono le serie sul canale Hallmark. I film Hallmark sono fantastici. Tra il 2018 e il 2019, è stato un brutto periodo e tenevo Hallmark acceso in tv 24 ore su 24".

Lana Del Rey si calma guardando documentari su Bob Dylan e sulle tempeste

La cantante ha raccontato di amare la visione di documentari, soprattutto quando deve calmarsi. In particolare, guarda spesso Dont' Look Back del 1967.

Un'altra passione sono i video dei cacciatori di tornado: "Mi piace il dramma di un tornado, l'intensità dei grandi fenomeni atmosferici". In attesa di debuttare al cinema, Lana Del Rey sta lavorando intensamente al suo nuovo album musicale country, Stove, che uscirà sul mercato a gennaio.

Lana Del Rey ha lavorato spesso anche come regista dei suoi stessi videoclip quindi in futuro potrebbe anche decidere di lavorare ad un lungometraggio dietro la macchina da presa invece di seguire le orme di alcune sue colleghe come Lady Gaga e Madonna.