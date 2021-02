Lana Condor star della serie Boo, Bitch, prodotta per Netflix

Lana Condor sarà la protagonista e produttrice di Boo, Bitch, una nuova serie realizzata per Netflix.

L'attrice ha già collaborato con la piattaforma di streaming in occasione della trilogia iniziata con To All The Boys I've Loved Before in cui interpreta il ruolo di Lara Jean.

La nuova serie Boo, Bitch sarà composta da puntate della durata di trenta minuti e racconterà la storia di una studentessa del liceo, interpretata dall'attrice Lana Condor, che coglie l'occasione di dare una svolta alla propria esistenza e iniziare una vita epica, scoprendo però la mattina successiva di essere diventata un fantasma.

La sceneggiatura originale era stata firmata dagli esordienti Tim Schauer e Kuba Soltysiak. Erin Ehrilich e Lauren Iungerich hanno sviluppato il concetto offrendone un approccio originale.

Lana Condor ha recitato recentemente nei film X-Men: Apocalypse e nella serie Deadly Class. Tra i suoi prossimi progetti ci sono Moonshot e Tua per sempre, in arrivo su Netflix il 12 febbaio.