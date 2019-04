L’amore strappato: seconda puntata della fiction stasera su Canale5

L'amore strappato, la fiction Mediaset con protagonista Sabrina Ferilli, torna stasera su Canale 5 alle 21:20 con la seconda puntata, che sarà anche la penultima. La scorsa settimana la serie ha battuto tutti gli altri programmi della domenica sera con il 15% di share.

La trama della seconda puntata ci riporta nel lungo calvario vissuto da Rosa (Sabrina Ferilli) e Rocco (Enzo Decaro). La piccola Arianna si trova in un istituto dopo essere stata strappata alla sua famiglia. La bimba vorrebbe tornare a casa dai genitori e non sopporta le domande della psicologa. Rosa sta provando ogni via per scagionare il marito dalle accuse che trova incredibili e soprattutto per poter riportare a casa la piccola Arianna, che non vede dal giorno in cui è stata presa in custodia. Alla fine della puntata, però, potrebbe arrivare un colpo di scena: la bambina sta per essere affidata a una nuova famiglia. La corsa contro il tempo è appena cominciata.

La fiction si ispira a una storia vera raccontata dalla sua protagonista, Angela Lucanto, nel libro Rapita dalla giustizia, insieme ai giornalisti Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri. La serie è stata diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Ricchissimo il cast de L'amore strappato: oltre ai protagonisti Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, e al già nominato Ricky Tognazzi, anche Primo Reggiani, Marco Falaguasta, Valentina Carnelutti, Francesca Di Maggio e Romano Reggiani nei panni di Ivan e Arianna da grandi.

Dove vederla: L'amore strappato va in onda su Canale5 in prima serata, intorno alle 21.20. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma MediasetPlay. A partire dal giorno successivo alla diretta le puntate saranno disponibili, in replica, nella sezione dedicata del sito MediasetPlay.