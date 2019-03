L'amore strappato: prima puntata della fiction con Sabrina Ferilli stasera su Canale5

L'amore strappato è la nuova fiction Mediaset in onda stasera su Canale 5 alle 21:20 con la prima puntata. Saranno in totale 3 gli appuntamenti con una storia potentissima già raccontata in un libro.

La fiction si ispira a una storia vera raccontata dalla sua protagonista, Angela Lucanto, nel libro Rapita dalla giustizia, insieme ai giornalisti Maurizio Tortorella e Caterina Guarneri. La serie è stata diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che ha voluto ritagliarsi anche il ruolo dell'avvocato Smiraglia.

La trama de L'amore strappato segue, dunque, le vicende reali: siamo nel 1995, Rocco (Enzo Decaro), Rosa (Sabrina Ferilli), Ivan (Christian Monaldi) e Arianna(Elena Minichiello) sono una famiglia felice che si appresta ad assistere alla recita scolastica della piccola Arianna. Poco prima dell'ingresso in scena, però, un carabiniere e una psicologa piombano a scuola per portar via la bambina. Rocco viene contemporaneamente messo in stato di fermo. Quello che per Rosa si presenta come un vero e proprio mistero viene svelato con la formulazione di una terribile accusa: Rocco avrebbe abusato dell'amata figlioletta. Per Rosa inizia l'incubo: schierarsi al fianco del marito o credere ad accuse che le sembrano assurde? La scelta è lacerante perchè potrebbe significare il definitivo allontanamento dalla piccola Arianna. Rocco dovrà fare i conti con la dura vita dietro le sbarre, Arianna con la nuova dimora che il giudice le ha assegnato, una casa famiglia. Rosa decide così di prendere in mano la situazione, assumendo l'avvocato Smiraglia, che promette una risoluzione rapida del caso in quanto, a suo dire, esiste una prova schiacciante dell'innocenza del marito.

Ricchissimo il cast de L'amore strappato: oltre ai protagonisti Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, e al già nominato Ricky Tognazzi, anche Primo Reggiani, Marco Falaguasta, Valentina Carnelutti, Francesca Di Maggio e Romano Reggiani nei panni di Ivan e Arianna da grandi.

"A volte la vita reale sa scrivere delle storie che nessuno scrittore potrebbe mai immaginare". #EnzoDecaro #LAmoreStrappato

Appuntamento a stasera su #Canale5 con la prima puntata della nuova miniserie tv #SabrinaFerilli @TognazziR @SimonettaIzzo #FictionMediaset pic.twitter.com/Rai3LpAJ1O — Fiction Mediaset (@fictionmediaset) 31 marzo 2019

Dove vederla: L'amore strappato andrà in onda oggi, 31 marzo, su Canale5 in prima serata, intorno alle 21.20. In streaming sarà possibile seguire l'episodio sulla piattaforma MediasetPlay. A partire dal giorno successivo alla diretta le puntate saranno disponibili, in replica, nella sezione dedicata del sito MediasetPlay.